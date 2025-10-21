"СК-Фармация" реализует масштабную программу цифровизации логистических процессов. В компании внедряются современные цифровые инструменты — от онлайн-мониторинга поставок до автоматизации складов и создания собственных распределительных центров в регионах, передает BAQ.KZ.

Модернизация проводится в рамках Дорожной карты по цифровизации бизнес-процессов на 2025–2026 годы. Цель — создать единую цифровую экосистему управления логистикой, повысить прозрачность всех этапов и обеспечить бесперебойное снабжение медицинских организаций лекарствами и медизделиями.

Уже разработаны технические требования для интеграции ЕФИС с системами складского учёта. До конца года планируется запуск нового интерфейса обмена данными, который обеспечит работу в режиме реального времени и полную синхронизацию информации между дистрибьютором и логистическими партнёрами.

Кроме того, ЕФИС переводится на новую платформу, что позволит повысить производительность, ускорить обработку заявок медорганизаций и сократить расходы на лицензии и техническую поддержку.

СК-Фармация также изменила подход к закупу логистических услуг, разделив тендеры на хранение и транспортировку. Это решение повысило конкуренцию и прозрачность торгов, позволив достичь ощутимой экономии.

По итогам обновлённых процедур стоимость услуг хранения и перевозки снизилась в среднем на 12%, а в отдельных регионах — почти наполовину. По предварительным оценкам, общая экономия в 2025 году составит около 600 млн тенге.