Тема состояния трамвайного хозяйства в Усть-Каменогорске уже много лет остаётся одной из самых болезненных для горожан. Пассажиры регулярно жалуются на старые вагоны, сильную тряску в пути и внезапные остановки движения. Зимой к этим проблемам добавляются морозы и снег, из-за которых трамваи ещё чаще выходят из строя. В ответ на официальный запрос BAQ.KZ свою позицию изложили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства. Общественники, в свою очередь, считают, что предпринимаемых мер пока недостаточно, а многие проблемы носят системный характер.

Общественник Роман Честных оценивает текущее состояние трамвайной системы города на 4 балла из 10. По его словам, проблемы копились годами, изнашивались пути, контактная сеть и подвижной состав, а своевременного обновления не происходило. В результате у жителей сформировалось устойчивое недоверие к трамваю как к надёжному виду транспорта.

"Всегда есть риск попасть на старый разбитый трамвай, в любом трамвае будет сильно трясти по изношенным путям, а в любой момент возможна аварийная остановка движения, то из-за схода с рельсов, то из-за проблем с контактной сетью", – отмечает он.

Фото: Руслан Кабиров. Трамваи из прошлого века.

По словам общественника, ситуацию усугубляет то, что трамвайная сеть слабо встроена в общую дорожную инфраструктуру города. Переезды на перекрёстках часто находятся в плохом состоянии. Из-за этого страдают не только пассажиры трамваев, но и автомобилисты. Движение замедляется, машины буквально "перепрыгивают" через рельсы, а количество жалоб со стороны горожан растёт.

Острая нехватка трамваев и социальные риски

Общественник Руслан Кабиров обращает внимание на ещё одну серьёзную проблему – нехватку подвижного состава. По его словам, городу не хватает порядка 18 трамваев, и именно дефицит вагонов напрямую влияет на регулярность движения.

"Проблема трамваев в том, что нехватка постоянная. Планируют закупить, если не ошибаюсь, на ближайшие три года 18 трамваев. В этом году четыре единицы закупят. И так постепенно, в течение трёх лет, как говорил аким, потребность должны закрыть", – говорит Кабиров.

Он подчёркивает, что особенно остро нехватка трамваев ощущается в зимний период. Из-за снега и сильных морозов вагоны чаще ломаются, пути не всегда оперативно очищаются, и движение становится нестабильным.

Фото: Руслан Кабиров.

Кроме того, Кабиров указывает на социальные последствия сбоев в работе общественного транспорта. По его словам, к нему неоднократно обращались родители, которые сообщали о случаях, когда детей высаживали из трамваев в сильный мороз из-за отсутствия транспортной карты. При этом проезд для детей является бесплатным.

По мнению общественника, такие ситуации недопустимы, особенно в условиях экстремальных температур, когда альтернативный транспорт недоступен, а личные автомобили у многих горожан просто не заводятся.

Позиция акимата

В акимате Усть-Каменогорска считают, что ситуация с трамвайным хозяйством не является критической. По данным городского отдела ЖКХ, с 2018 года в городе ведётся поэтапная работа по приведению системы в порядок.

Речь идёт об обновлении части подвижного состава, замене отдельных участков рельсов и контактной сети, а также подготовке проектов дальнейшего ремонта. Какие-то участки путей уже отремонтировали, какие-то планируют обновлять в ближайшие годы. Власти рассчитывают, что эти меры помогут сократить количество поломок и сделать поездки более комфортными для пассажиров.

Во всём виноват "частник"?

Одной из ключевых причин нынешнего состояния трамвайной системы в акимате называют длительный период частного управления.

По данным отдела ЖКХ, до 2018 года трамвайный парк находился в частной собственности, за это время предприятие пришло в упадок и было выкуплено городом с большим долгом.

"С 1998 по 2018 год трамвайный парк города Усть-Каменогорска находился в частной собственности. За этот период предприятие было разорено и доведено до банкротства. В 2018 году оно было выкуплено на торгах с долгом свыше 600 млн. тенге. В течение 20 лет частный собственник не инвестировал в развитие трамвайного парка, а лишь неэффективно использовал его имущество, отчуждая земельные участки, и другие основные средства", – говорится в сообщении.

После этого была запущена программа модернизации. В её рамках отремонтировали участки трамвайных путей по улице Казахстан, в створе улиц Мызы, Кабанбай Батыра, Сагадата Нурмагамбетова и предмостных съездах, заменили 4 км трамвайных рельсов и 1,2 км контактного провода.

Фото: Руслан Кабиров. Обновленные трамваи.

Старые вагоны и новые закупки

Сегодня на линиях работают как относительно новые вагоны со сроком эксплуатации менее пяти лет, так и трамваи, которым уже более 40 лет. По официальным данным, в эксплуатации находятся 7 новых трамваев и 15 сильно изношенных.

Отметим, с 2022 года город начал поэтапное обновление подвижного состава.

Фото: Руслан Кабиров.

В разные годы были закуплены четыре трамвая, затем ещё три. К слову, на 2026 год запланировано приобретение ещё трёх единиц. Старые вагоны 1977–1986 годов выпуска предполагается списывать постепенно.

В акимате отмечают, что новые трамваи уже работают на маршрутах и используются пассажирами. При этом конкретных сроков, когда большая часть старого подвижного состава будет окончательно выведена из эксплуатации, пока публично не озвучено.