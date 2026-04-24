Сенатор Шакарим Буктугутов поднял проблему износа железнодорожной инфраструктуры в Казахстане, передает BAQ.KZ.

По его словам, несмотря на многолетнее принятие программ и концепций, системные проблемы отрасли до сих пор остаются нерешёнными.

Сенатор отметил, что износ магистральной железнодорожной сети достиг 57%. Только треть железных дорог имеет два пути. Около 60% станций и разъездов не приспособлены для приёма длинносоставных поездов. Более двух третей сети не электрифицировано.

Буктыгутов напомнил, что программы по развитию транспортной отрасли в Казахстане принимаются уже почти 30 лет. Сейчас реализуется концепция развития транспортно-логистического потенциала до 2030 года.

«Каждый раз при принятии новых программ мы снова поднимаем одни и те же проблемы, ставим те же цели и задачи. Это говорит о том, что эффективность программных документов не получает объективной оценки», - заявил депутат на парламентских слушаниях в Сенате.

Он также отметил, что в стране сформирована достаточно развитая транспортная система, включающая железнодорожный, автомобильный, воздушный, внутренний водный и трубопроводный транспорт.

По словам сенатора, благодаря выгодному географическому положению Казахстан уже сформировал сухопутные транзитные коридоры с выходом на рынки Европы, Юго-Восточной Азии, Китая, России, Турции и стран Персидского залива. В дальнейшем страна намерена развиваться как транспортно-логистический хаб, играющий важную роль в грузоперевозках между Европой и Азией.

При этом число пассажиров железнодорожного транспорта в Казахстане снизилось. За 10 месяцев 2025 года поездами воспользовались 16,4 млн человек. Это на 6,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было перевезено 17,6 млн пассажиров.