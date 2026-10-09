600 млн цифровых документов и 80 млн QR-подписей: как вырос eGov Mobile

Аудитория eGov Mobile выросла до 13,2 млн пользователей, а число доступных в приложении государственных услуг и сервисов превысило 1 100. За семь лет приложение превратилось из мобильного доступа к отдельным справкам в одну из основных цифровых платформ страны, передает BAQ.KZ.

Еще в 2019 году ежемесячно приложением пользовались около 272 тыс. человек. В 2026 году месячная активная аудитория достигла 7,5 млн, увеличившись почти в 28 раз.

Только с начала этого года через eGov Mobile казахстанцы получили более 20 млн государственных услуг.

«За семь лет eGov Mobile превратился из приложения для получения отдельных государственных услуг в одну из ключевых цифровых платформ Казахстана. Если в 2019 году ежемесячная активная аудитория составляла 272 тыс. пользователей, то в 2026 году она достигла 7,5 млн человек, рост почти в 28 раз. В этом году через приложение было получено более 20 млн государственных услуг. Это подтверждает, что приложение становится все более востребованным среди казахстанцев», – отметил первый вице-министр МИИЦР РК Ростислав Коняшкин.

Цифровые документы открывали более 600 млн раз

Одним из самых востребованных сервисов стали «Цифровые документы». Они позволяют в предусмотренных случаях предъявлять электронные версии документов вместо бумажных или пластиковых.

За время работы сервиса пользователи обращались к цифровым документам более 600 млн раз. Позднее эта функция появилась и в приложениях банков второго уровня.

Еще одна популярная возможность – подписание документов с помощью QR-кода. Ею воспользовались около 80 млн раз.

История мобильного электронного правительства началась еще в 2012 году с приложения mGov. Тогда через смартфон можно было получать отдельные справки, оплачивать штрафы, налоги и госпошлины. К 2019 году сервис предлагал около 70 услуг, после чего получил новое название – eGov Mobile.

В приложении появился eGov GPT

В 2026 году в eGov Mobile запустили eGov GPT – сервис, который помогает разобраться, какую государственную услугу выбрать и что нужно сделать в конкретной ситуации.

Пользователь может описать вопрос обычными словами, а система подскажет подходящие услуги и дальнейшие шаги. Например, при рождении ребенка сервис может объяснить, какие процедуры необходимо пройти.

Через eGov GPT доступны более 50 государственных услуг, а число обращений к нему превысило 150 тыс.

В этом же году проект получил премию AI & Digital Bridge Awards 2026 в номинации GovTech Project of the Year.

Отдельное приложение для предпринимателей – eGov Business – работает с июля 2024 года. Через него можно получать госуслуги, выпускать ЭЦП, подписывать документы QR-кодом и выполнять другие операции для бизнеса.