Сразу две крупные партии незадекларированных товаров попытались провезти через пост «Темир-баба» на казахстанско-туркменской границе. В одном автомобиле таможенники нашли сотни бутылок водки, в другом более 6 тысяч бутылок газировки спрятали в специально оборудованных тайниках, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДГД Мангистауской области.

Первым на пункт пропуска прибыл Toyota под управлением гражданина Туркменистана. Во время совместного досмотра таможенники и пограничники нашли в салоне 604 бутылки водки «Bekire» объемом 0,5 литра. Товар не был задекларирован.

Дело дошло до Каракиянского районного суда. Водителя признали виновным по статье 545 КоАП и оштрафовали на 64 875 тенге. Всю партию алкоголя конфисковали.

Во втором случае схема оказалась сложнее. Водитель грузового Volvo попытался провезти 6264 бутылки газированных напитков Bold и Gosa Cynar по 0,5 литра каждая.

Товар спрятали в специально оборудованных тайниках вне грузового отсека. На необычные участки конструкции указал инспекционно-досмотровый комплекс, после чего машину отправили на углубленную проверку.

ДГД Мангистауской области

Тайники вскрыли, всю партию нашли и изъяли.

Товары были тщательно сокрыты в специально оборудованных тайниках, расположенных вне грузового отсека. При прохождении инспекционно-досмотрового комплекса система зафиксировала подозрения, что стало основанием для углублённой проверки, - сообщили в ДГД.

Водитель признал вину. Каракиянский районный суд назначил ему штраф в размере 108 125 тенге. 6264 бутылки конфисковали, после чего их должны уничтожить.

ДГД Мангистауской области

В ДГД напомнили, что попытка спрятать товар или провезти его без декларирования может закончиться конфискацией и штрафом.

Перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС должно осуществляться в строгом соответствии с законодательством. Любые попытки сокрытия или незадекларированного перемещения товаров влекут административную и уголовную ответственность, включая конфискацию предметов правонарушения и значительные штрафные санкции.

«Темир-баба» является единственным автомобильным пунктом пропуска на казахстанско-туркменской государственной границе. Здесь оформляют товары и транспорт, пересекающие внешнюю границу ЕАЭС.