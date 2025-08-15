Специалисты Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней успешно провели сложное эндоваскулярное вмешательство пациенту с тяжелым стволовым и трехсосудистым поражением коронарных артерий и левым типом кровоснабжения сердца, передает BAQ.KZ.

61-летний мужчина на протяжении нескольких лет испытывал периодические боли за грудиной и одышку при физической нагрузке. Артериальное давление поднималось до 170/90 мм рт. ст., постепенно снижалась переносимость нагрузок, появилась нестабильность давления.

Ранее проведенная коронароангиография в другой клинике выявила множественные критические стенозы, в том числе ствола левой коронарной артерии. В 2022 и 2025 годах пациенту рекомендовали аортокоронарное шунтирование, однако он категорически отказался от операции.

"При эхокардиографическом исследовании мы увидели снижение фракции выброса до 43%, что свидетельствовало о выраженном нарушении насосной функции сердца", – рассказал лечащий кардиолог.

В НИИКиВБ пациента консультировал интервенционный кардиолог Алмат Калжанов. После обсуждения на нескольких консилиумах и разъяснения высоких рисков стентирования и необходимости хирургического вмешательства пациент вновь отказался от операции.

"С учетом клинической ситуации рекомендовано проведение коронароангиографии с возможным стентированием. В НИИ выполнены коронароангиография и стентирование ствола левой коронарной и передней нисходящей артерий с проведением внутрисосудистого ультразвукового исследования. Данный метод оценки коронарных артерий позволяет взглянуть на них изнутри. С помощью ВСУЗИ мы можем с точностью до 0.1 мм измерить диаметр артерии и точнее определиться со степенью стеноза, выбрать идеально подходящий размер стента и баллонов", — пояснил доктор.

Операция прошла успешно, без осложнений. Уже в первые часы после вмешательства пациент отметил уменьшение одышки и болей за грудиной, улучшение общего самочувствия. В раннем послеоперационном периоде наблюдалось дальнейшее повышение переносимости физических нагрузок.

Врачи подчеркивают, что использование современных эндоваскулярных технологий позволяют добиться быстрого и клинически значимого улучшения состояния даже в сложных случаях.