В области Жетысу полицейские пресекли незаконный оборот наркотиков. В ходе операции задержана пожилая женщина, у которой обнаружили крупную партию гашиша, передает BAQ.kz.

В Талдыкоргане сотрудники управления по противодействию наркопреступности провели оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота наркотиков.

В селе Еркин по подозрению в хранении и сбыте наркотических средств задержана 62-летняя жительница города.

«В рамках следственных действий полицейские провели контрольную закупку, в ходе которой у подозреваемой было приобретено наркотическое средство - гашиш, общим весом более 5 гр».

При обыске по месту проживания женщины были обнаружены дополнительные вещества.

«При проведении обыска по месту ее проживания сотрудники полиции обнаружили и изъяли шесть полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. Кроме того, в сарае на территории домовладения был найден крупный черный пакет, изолированный скотчем. Внутри находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом, предположительно гашиш, общим весом более 5 кг», - сообщили в управлении по противодействию наркопреступности департамента полиции области Жетысу.

В настоящее время по факту проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По решению суда подозреваемая находится под домашним арестом - мера пресечения избрана с учетом состояния ее здоровья.

В полиции подчеркнули, что борьба с наркопреступностью остаётся одним из приоритетов.

«Борьба с незаконным оборотом наркотиков остается одним из приоритетных направлений работы полиции. Любые факты хранения и распространения наркотических средств будут жестко пресекаться, а виновные - привлекаться к ответственности в соответствии с законом», - говорится в сообщении.

Согласно законодательству Казахстана, за подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.