Казахстан вводит «золотую визу» для инвесторов и специалистов

Заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева представила новые подходы к миграционной политике в рамках исполнения Указа Президента, передает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Правительство переходит от жесткого административного контроля к сервисной модели, направленной на создание более открытых условий для инвесторов и привлечение квалифицированных специалистов.

Среди ключевых нововведений - внедрение программы «Алтын виза», упрощение признания профессиональных квалификаций в дефицитных и высокотехнологичных сферах, а также полная цифровизация миграционных процедур по принципу «одного окна».