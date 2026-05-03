Казахстан вводит «золотую визу» для инвесторов и специалистов
Правительство запускает новые меры миграционной политики
Сегодня 2026, 11:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 11:47Сегодня 2026, 11:47
115Фото: BAQ.kz / Артем Чурсинов
Заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева представила новые подходы к миграционной политике в рамках исполнения Указа Президента, передает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
Правительство переходит от жесткого административного контроля к сервисной модели, направленной на создание более открытых условий для инвесторов и привлечение квалифицированных специалистов.
Среди ключевых нововведений - внедрение программы «Алтын виза», упрощение признания профессиональных квалификаций в дефицитных и высокотехнологичных сферах, а также полная цифровизация миграционных процедур по принципу «одного окна».
Самое читаемое