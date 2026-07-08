Более 62 млн долларов вложили в будущее казахстанских детей

С начала реализации программы "Нацфонд – детям" по состоянию на 1 июля 2026 года исполнено 333 809 заявлений на общую сумму около 62,71 млн долларов США.

Как сообщили в ЕНПФ, средства были перечислены уполномоченным операторам для дальнейшего зачисления на банковские счета заявителей.

Большая часть обращений связана с улучшением жилищных условий. По этому направлению исполнено 216 060 заявлений на сумму свыше 41,01 млн долларов США. Для оплаты образования выполнено 117 749 заявлений на сумму 21,69 млн долларов США.

Получатели целевых накоплений могут использовать всю сумму либо ее часть. Неиспользованные средства сохраняются на целевом накопительном счете в течение 10 лет. После этого остаток переводится на индивидуальный пенсионный счет получателя для учета добровольных пенсионных взносов.

Наиболее востребованным направлением по улучшению жилищных условий стало пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления. По этому направлению исполнено 211 474 заявления на сумму около 40,25 млн долларов США.

Также средства использованы для первоначального взноса при получении ипотечного жилищного займа – 1 583 заявления на сумму 269,48 тыс. долларов США, а также для приобретения жилья в собственность по гражданско-правовым сделкам – 1 081 заявление на сумму 177,79 тыс. долларов США.

В сфере образования основная часть средств направлена на оплату обучения в организациях образования Казахстана. Исполнено 108 782 заявления на сумму около 20,36 млн долларов США.

Кроме того, 6 153 заявления на сумму порядка 894,12 тыс. долларов США были связаны с пополнением образовательных накопительных вкладов. Еще 2 175 заявлений на сумму 335,33 тыс. долларов США – с оплатой обучения в зарубежных образовательных организациях.

Напомним, в рамках программы детям до 18 лет ежегодно начисляются средства из Национального фонда в виде целевых требований. Начисленные суммы остаются в составе активов Нацфонда и продолжают инвестироваться, благодаря чему увеличиваются за счет инвестиционного дохода.

По итогам 2025 года каждому ребенку было начислено 130,71 доллара США, за 2024 год – 129,38 доллара США, за 2023 год – 100,52 доллара США.

Совокупный объем накопленных целевых требований с учетом инвестиционного дохода составил:

у участников программы в течение трех лет – 370,56 доллара США;

в течение двух лет – 263,93 доллара США;

в течение одного года – 130,71 доллара США.

Информацию об участии ребенка в программе родители и законные представители могут проверить по ИИН ребенка на сайте ЕНПФ, через портал электронного правительства eGov.kz, а также в мобильных приложениях eGov Mobile и ряда банков второго уровня.

В настоящее время уполномоченными операторами программы являются АО "Отбасы банк" (жилье и образование), АО "Народный банк" и АО "Банк ЦентрКредит" (образование).

Подробная информация об условиях программы, порядке использования средств и необходимых действиях доступна на ресурсах ЕНПФ и проекта "Нацфонд – детям".