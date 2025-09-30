В Казахстане продолжается масштабная работа по возврату неэффективно используемых сельхозземель и внедрению цифровых инструментов управления аграрной сферой, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минсельхоз.

Министерство сельского хозяйства РК последовательно реализует поручения Президента, направленные на повышение эффективности использования угодий, их перераспределение среди добросовестных землепользователей и полную цифровизацию всех процессов.

С 2022 года в государственную собственность уже возвращено 13,7 миллиона гектаров сельхозземель, которые ранее не использовались по назначению либо были переданы с нарушениями законодательства. Из этого объема 6,2 миллиона гектаров уже перераспределены новым землепользователям, которые приступили к освоению участков и вводу их в сельхозоборот. Остальные 7,5 миллиона гектаров проходят подготовку к дальнейшему распределению с учётом интересов местных фермеров, инвесторов и сельских сообществ.

С начала 2025 года территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства было проведено 1 497 внеплановых проверок на площади более 2,1 миллиона гектаров. По итогам инспекций было выдано 1 112 предписаний об устранении нарушений, начато освоение 357,9 тысячи гектаров, а по 44,9 тысячи гектаров начаты судебные процедуры по принудительному изъятию. Из 2 миллионов гектаров, запланированных к возврату в текущем году, 1,67 миллиона гектаров уже возвращены в госсобственность.

Согласно поручению Главы государства, до середины 2026 года все возвращённые земли должны быть включены в хозяйственный оборот, использованы для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций, а также частично направлены на устранение дефицита пастбищ для нужд местного населения. Для этого Министерством сельского хозяйства разработан план перераспределения, направленный в регионы, в котором приоритет отдан обеспечению сельчан пастбищными угодьями.

Особое внимание уделяется цифровой трансформации земельной политики. Внесены предложения по изменению Земельного кодекса, предусматривающие полный переход к электронному формату предоставления сельхозугодий. Среди ключевых изменений — исключение земельной комиссии из процедуры определения победителей, автоматическое начисление баллов по прозрачной системе, исключение человеческого фактора и сокращение сроков проведения конкурсов почти в два раза.

Параллельно реализуется программа по формированию данных государственного земельного кадастра. Ведётся работа по созданию единой цифровой карты сельскохозяйственных земель. На сегодняшний день оцифрованы участки на площади 197,937 миллиона гектаров, и они уже доступны в открытом доступе. Завершение проекта ожидается до конца 2025 года. В результате землепользователи смогут в онлайн-режиме получать полную информацию о любом участке — от правового статуса до истории владения и целевого назначения.

Все эти меры направлены на реализацию стратегических задач, обозначенных в Послании Президента.