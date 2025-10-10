Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провёл совещание, посвящённое вопросам развития Торгайского региона, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство нацэкономики.

В мероприятии приняли участие аким Костанайской области Кумар Аксакалов, председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов, вице-министры, представители бизнеса и других заинтересованных структур. Главной темой стало обсуждение перспективных проектов и предложений для включения в План социально-экономического развития региона.

Открывая совещание, Серик Жумангарин подчеркнул, что Глава государства в своём Послании акцентировал внимание на необходимости приоритетного развития Торгайского региона. По словам вице-премьера, данный вопрос находится в постоянном фокусе Правительства, особенно в части обеспечения устойчивого роста экономики и повышения качества жизни населения. Уже начата работа над разработкой комплексного плана, учитывающего стратегическую и социальную значимость территории.

Стороны обсудили ряд крупных инициатив, в том числе 11 инвестиционных проектов на сумму свыше 62 млрд тенге с созданием около 400 рабочих мест. Как сообщил аким области Кумар Аксакалов, регион имеет выгодное географическое положение, позволяющее стать ключевым транзитным звеном между Европой и Азией. Особое внимание уделено развитию АПК, строительству 15 убойных пунктов, переработке сельхозпродукции, проектам по разведке полезных ископаемых и развитию дорожной инфраструктуры, включая строительство автодороги "Центр-Запад" и восстановление аэропорта в Аркалыке.

Бизнес-сообщество также представило конкретные шаги. Так, предприятие "Arkalyq Qus" планирует удвоить производство яиц и построить комбикормовый завод и завод органических удобрений. ТОО "Ұрпақ Агро" намерено закупить до 10 тысяч голов мелкого рогатого скота, а компания "Zengi Group" представила пилотный проект "Консорциум 20+1" по развитию мясного животноводства, в который уже привлечены 12 инвесторов и заложен объём инвестиций около 1,1 млрд тенге. Этот проект получит поддержку со стороны профильных министерств.

Кроме того, обсуждались вопросы расширения сети автозаправочных станций на трассе Астана–Иргиз. Компания "PetroRetail" предложила построить новые АЗС в районах Егиндиколя и Торгая, а также развивать придорожный сервис под брендом Keruen Inn, как это уже реализовано в Жамбылской области.

Подводя итоги совещания, Серик Жумангарин поручил доработать проект Плана развития с учётом всех предложений, а также предусмотреть меры по развитию культуры, туризма и занятости. Министерству промышленности и строительства совместно с акиматом предстоит провести геологическое изучение недр в районах Аркалыка, Амангельды и Джангельды.