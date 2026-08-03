Заходил в магазин, оглядывался, набивал сумку шоколадом и выходил мимо касс. Через пару минут возвращался и повторял. В хорошие дни успевал сделать по пять-шесть таких заходов.

За месяц из торгового центра в Жаркенте исчезли 625 плиток шоколада на 530 с лишним тысяч тенге, передает BAQ.KZ.

Первыми забеспокоились в самом торговом центре. Шоколад пропадал систематически, и представитель ТЦ пошел в полицию.

Дальше сработали камеры. На записях за несколько недель раз за разом всплывал один и тот же мужчина.

Им оказался 41-летний житель Жаркента. Его установили и доставили в Панфиловский районный отдел полиции. Вину, по данным полиции, он признал полностью.

Сейчас идет досудебное расследование. Задержанного проверяют, не приложил ли он руку к другим похожим кражам.