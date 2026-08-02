В Петропавловске предотвратили мощный взрыв во время пожара

В Петропавловске сотрудники МЧС ликвидировали пожар в ангаре и предотвратили возможный взрыв, своевременно эвакуировав газовые баллоны из опасной зоны. Возгорание произошло на улице Мусрепова. Огонь охватил стену ангара на площади 80 квадратных метров, однако пожарным удалось быстро локализовать и потушить пламя.

В ходе работ из опасной зоны были вынесены пять кислородных и один газовый баллон, что позволило предотвратить возможный взрыв, — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. Предварительной причиной пожара называют нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ.