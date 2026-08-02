Теннисистка Жибек Куламбаева стала победительницей турнира W100 в Испании

Куламбаева выступала в дуэте с чешской теннисисткой Анной Шишковой. В финале они встретились с чешкой Доминикой Салковой и шведкой Лизой Заар.

Казахстанско-чешский дуэт уверенно начал матч и выиграл первый сет со счетом 6:3. Во второй партии соперницы оказали более серьезное сопротивление, однако Куламбаева и Шишкова довели встречу до победы на тай-брейке — 7:6 (7:3).

Матч продолжался 1 час 54 минуты.

Куламбаева и Шишкова приехали на турнир в статусе второго номера посева. Благодаря победе в Маспаломасе казахстанская спортсменка получит дополнительные рейтинговые очки и поднимется на четыре позиции в обновленной классификации.