Теннисистка Жибек Куламбаева стала победительницей турнира W100 в Испании
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева выиграла парный турнир категории World Tennis W100 в Маспаломасе на Канарских островах.
2 Августа 2026, 13:32
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2 Августа 2026, 13:322 Августа 2026, 13:32
165Фото: ktf.kz
Куламбаева выступала в дуэте с чешской теннисисткой Анной Шишковой. В финале они встретились с чешкой Доминикой Салковой и шведкой Лизой Заар.
Казахстанско-чешский дуэт уверенно начал матч и выиграл первый сет со счетом 6:3. Во второй партии соперницы оказали более серьезное сопротивление, однако Куламбаева и Шишкова довели встречу до победы на тай-брейке — 7:6 (7:3).
Матч продолжался 1 час 54 минуты.
Куламбаева и Шишкова приехали на турнир в статусе второго номера посева. Благодаря победе в Маспаломасе казахстанская спортсменка получит дополнительные рейтинговые очки и поднимется на четыре позиции в обновленной классификации.
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