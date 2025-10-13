В Казахстане 63% граждан заявляют, что доверяют полиции, однако этого недостаточно, чтобы говорить о сформированной сервисной модели. Об этом заявила депутат Снежанна Имашева, выступая на Правительственном часе в Мажилисе, передает BAQ.kz

Она напомнила, что толчком к реформированию системы стало убийство Дениса Тена, после которого общество потребовало перевести полицию из закрытой карательной структуры в открытый сервисный институт. Однако, по её словам, результат по-прежнему вызывает вопросы.

"Каждый седьмой, кто привлекается за коррупцию, - это сотрудник полиции. Люди видят, что внутри системы продолжают брать взятки, появляются дела о мошенничестве, и это подрывает доверие сильнее любых официальных реформ", — отметила Имашева.

По её словам, участковые, которые должны были стать связующим звеном между обществом и полицией, действительно получили повышенные выплаты, соцпакет, их контакты появились в чатах и на стендах домов, но это не привело к реальному улучшению коммуникации.

"Люди продолжают говорить одно и то же: не дозвониться, нет реакции, заявления зависают. А в сельской местности участковых просто нет, и это игнорировать нельзя", — подчеркнула депутат.

Она также обратила внимание на формальное отношение к обращениям граждан.

"В этом году поступило почти 800 тысяч сообщений о правонарушениях против личности, и около 500 тысяч из них остались без рассмотрения. Это не просто статистика — это показатель того, что система предпочитает не видеть проблему", — заявила Имашева.

По её оценке, общество до сих пор не чувствует себя партнёром государства в обеспечении безопасности.