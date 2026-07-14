6,3 млн казахстанцев уже воспользовались услугой запрета на кредиты

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка напоминает гражданам о сервисе добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов "Стоп-кредит".

С помощью этой услуги каждый казахстанец может самостоятельно установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов. Подключить ее можно через портал или мобильное приложение E-gov.

Чтобы активировать запрет через компьютер, необходимо войти в личный кабинет на сайте egov.kz, открыть раздел "Сервисы", выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов", заполнить заявление и подписать его с помощью ЭЦП.

Также оформить услугу можно через приложение E-gov Mobile. Для этого нужно выбрать раздел популярных услуг, найти пункт "Отказ от займов и микрокредитов", заполнить необходимые данные и подтвердить действие электронной цифровой подписью.

После подключения сервиса в кредитной истории гражданина появляется отметка о запрете на получение займов. Банки и микрофинансовые организации видят эту информацию при проверке данных через кредитные бюро и должны отказать в выдаче кредита.

Если же займ будет оформлен без согласия гражданина при действующем запрете, такой кредит подлежит списанию.

При необходимости установленный запрет можно отменить в любое время. Однако услуга не распространяется на ломбарды и другие организации, которые не используют данные кредитных бюро при оценке заемщиков.

По состоянию на 1 июня 2026 года сервисом "Стоп-кредит" воспользовались 6,3 миллиона раз.