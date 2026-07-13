Как подать документы на образовательный грант в 2026 году: инструкция для абитуриентов

В Казахстане начался один из ключевых этапов приемной кампании – с 13 по 20 июля абитуриенты могут подать заявления для участия в конкурсе на присуждение государственных образовательных грантов. Документы принимаются через приемные комиссии вузов, виртуальные приемные комиссии, а также онлайн через портал eGov.kz, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как подать документы онлайн

Подать заявление можно через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile. Для этого необходимо авторизоваться, выбрать услугу по участию в конкурсе на присуждение образовательного гранта, заполнить электронную заявку, указать образовательные программы и вузы, прикрепить необходимые документы и подписать заявление с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), Digital ID или одноразового SMS-пароля при наличии регистрации в Базе мобильных граждан.

После отправки заявления абитуриенты смогут отслеживать его статус в личном кабинете. При высокой нагрузке на портал сервис может работать через электронную очередь, о приближении которой пользователи получают SMS-уведомление от номера 1414.

Какие документы необходимо предоставить

Для участия в конкурсе необходимо предоставить удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фотографию размером 3×4, а также аттестат о среднем образовании или диплом для выпускников организаций технического и профессионального образования. При наличии также необходимо приложить документы, подтверждающие право на участие в конкурсе по льготным категориям.

Какие пороговые баллы установлены

Для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов и поступления на платное обучение действуют следующие минимальные пороговые баллы ЕНТ:

75 баллов – для направлений «Педагогические науки» и «Право»;

70 баллов – для направления «Здравоохранение»;

65 баллов – для поступления в национальные вузы;

50 баллов – для поступления в другие высшие учебные заведения.

При этом высшие учебные заведения вправе самостоятельно устанавливать более высокие пороговые баллы для участия в конкурсе грантов и обучения на платной основе.

Государственные квоты и цифровизация

Для абитуриентов из сельской местности и представителей социально уязвимых категорий населения предусмотрены государственные квоты, которые расширяют возможности получения высшего образования.

В 2026 году приемная кампания продолжается в рамках реализации принципа «Цифрового университета». Большинство процессов автоматизировано, что повышает прозрачность конкурсного отбора и упрощает процедуру подачи документов. Кроме того, система автоматически проверяет наличие права на получение образовательного гранта по отдельным категориям, а подтверждение льготного статуса осуществляется через государственные информационные системы.

Когда объявят результаты

Списки обладателей государственных образовательных грантов будут опубликованы до 10 августа 2026 года. После подведения итогов конкурса участники смогут ознакомиться с результатами в личном кабинете на портале eGov, где также будет доступен электронный сертификат о присуждении гранта или уведомление о результатах конкурса.