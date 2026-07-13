Новый дворец школьников за 7,6 млрд в Семее оказался недоступным для детей

Новый дворец школьников в Семее оказался недоступным для детей из-за отсутствия пешеходной инфраструктуры. Первое образовательное здание за четырёхлетнюю историю области Абай возвели в крайне неудобном месте, что отмечают и жители, и нынешние представители акимата. Оно находится на кольцевой развязке, которая представляет зону повышенной опасности. Вокруг - интенсивное движение транспорта. Без пешеходных мостов дети окажутся в зоне риска. Проблему намерены решить за счёт спонсорских средств. А пока дорогостоящее и уникальное оборудование ждёт детей в пустом здании.

Дворец школьников в городе Семей был построен на средства специального госфонда, сформированного из незаконно выведенных и возвращённых государству активов. Это один из первых социальных объектов, спроектированный и построенный в период развития новой области Абай.

Напомним, на «деньги коррупционеров» в городах и районах Казахстана строится больше 400 социальных и коммунальных объектов.

Строительство начали в 2023 году. Проект был включён в Дорожную карту на 2024-2026 годы. Из-за финансовых сложностей возведение Дворца приостановили. В тот период в областном Управлении строительства объясняли, чтобы не останавливать процесс возведения подрядчики вложили свои средства.

В прошлом году было выделено 7,6 млрд. тенге и работа продолжилась ускоренными темпами. 22 декабря 2025 года состоялось техническое открытие. После помпезной встречи и передачи ключей двери здания закрыли.

Причины две. Первая - это отсутствие безопасной пешеходной инфраструктуры. Перед тем, как открыть двери уже для школьников и их наставников, необходимо обеспечить безопасную логистику.

Фото Альбина Халел

Вся проблема в том, что здание расположено в не удобной и довольно опасной локации – в центре самой оживлённой в городе кольцевой развязки на левом берегу Семея. Когда экс-аким области Абай Нурлан Уранхаев выбирал место под строительство, то заявил, что на левом берегу больше нет подходящего места.

«Другого места у нас нет, всё занято», - объяснял выбор локации Уранхаев в 2024 году.

Несмотря на предостережения специалистов и общественников, Дворец школьников занял своё место на кольцевой дороге и сейчас соседствует с четырёх минаретной мечетью. Их разделяет оживлённая железнодорожная ветка, по которой ежечасно курсируют поезда.

Эти здания со всех сторон окружены автомобильными дорогами. Поэтому пройти сюда не так-то просто. Можно заехать на площадку на автомобиле, но личный транспорт и возможность ездить на такси есть не у всех.

«Нам построили Дворец школьников не левом берегу, к которому нельзя подойти. Во-первых, надо учитывать, что это дети. Рядом оживлённая железная дорога, и она представляет опасность. Во-вторых, кольцевая развязка в левобережье и так перегружена, и нужно очень постараться, чтобы заехать на неё. А с введением в строй здания на «кольцо» добавится автомобильная нагрузка. И третья проблема – архитектурная. Рядом стоит мечеть, которой мы гордились, но теперь одно закрыто другим. Раньше со стороны проспекта Ауэзова открывался чудесный вид на мечеть, а сейчас видна только лишь маковка», - рассказал о неудачном выборе места для Дворца школьников почётный строитель РК, заместитель председателя Общественного совета области Абай Николай Исаев.

Интересный факт: аккурат в момент начала строительства Дворца школьников на левобережном автокольце в Семее начал разгораться скандал по случаю незаконного строительства ряда многоэтажных домов. Некоторые из них суд даже постановил снести.

Фото Альбина Халел

Здание построили, а пешеходных мостов до сих пор нет. Как рассказали в отделе транспорта и автомобильных дорог Семея, проектно-сметная документация готова и прошла экспертизу. Мосты не входили в первоначальный проект Дворца школьников, город обязан обеспечить инфраструктуру самостоятельно.

По информации акима Семея Адлета Кожанбаева, сейчас есть договорённость о спонсорской помощи со стороны компании, которая построит мосты в течение двух или трёх месяцев, и которая занималась строительством самого здания дворца.

«Компания, построившая Дворец школьников, подарит городу пешеходные мосты. Аким области договорился об этом с подрядчиками. Вопрос безопасности уже открывается. Мы решили минимизировать риски и организовать развозку. Пока мосты будут строить, от Дворца творчества детей в правобережье до дворца школьников в левобережье и обратно организуем курсирование автобуса», - предложил аким Семея вариант временной транспортировки учащихся.

Кроме того, он признался, что тоже не в восторге от выбранной локации.

«Честно скажу - объект хороший, нужный. Но вопрос безопасности стоит серьёзно», - заявила аким.

Фото Альбина Халел

Но отсутствие пешеходных мостов для ребят - это не единственная причина простаивания Дворца школьников.

Есть вторая причина. Как рассказали в администрации Дворца творчества детей и молодёжи, в данное время заканчивается формирование кадров и решение юридических вопросов.

«16 июня мы получили акт ввода в эксплуатацию, получили юридический адрес, свидетельство юридического лица, и открыли счёт. Нужно санитарное заключение по бассейнам. На это необходимо время. В данный момент идёт формирование кадров -административно-управленческого и хозяйственного персонала. Рядом со зданием установили автобусную остановку. Туда будут заворачивать маршрутные автобусы», - рассказали во Дворце творчества.

Фото Альбина Халел

До реализации проекта в Семее работал лишь один Дворец творчества детей и молодёжи с двумя корпусами в небольших приспособленных зданиях. Больше 30 лет подобные объекты дополнительного образования не вводились в эксплуатацию.

Общая площадь нового здания - 9 800 квадратных метров. Его проектная мощность – одновременное пребывание 500 детей, при работе в трёхсменном режиме Дворец сможет принимать до 1500 обучающихся.

Здесь готовы к приёму два бассейна, залы хореографии, восточных единоборств, фитнеса, настольного тенниса, настольных игр, классы вокала и инструментальной музыки, студия звукозаписи, скульптурная и ART-студии. Также предусмотрены кабинеты актёрского мастерства, архитектуры и игровые имитационные учебные кабинеты с применением VR-технологий

Фото пресс-службы акимата области Абай.

В научно-техническом направлении работают лаборатории авиамоделирования, возобновляемых источников энергии, аквапоники и гидропоники, нейролаборатория и нейроробототехника, 3D-печать и моделирование (M-TECH), программирование, видеография и кино, естественные науки, а также астрономическая обсерватория. Это юбилейный 10-й по счёту современный Дворец школьников в Казахстане.