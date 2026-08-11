63 тысячи обращений и новый ИИ-контроль: что меняется в исполнительном производстве

Министерство юстиции Казахстана внедряет проактивный контроль исполнительных производств с применением искусственного интеллекта. Новая система должна выявлять задержки, нарушение сроков и другие проблемные случаи, требующие оперативного реагирования. Об этом на заседании Правительства сообщил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, передает BAQ.KZ.

ИИ-инструменты планируют внедрить в модуль «Кабинет сторон», который интегрирован с AdiletGov.

Сейчас через этот сервис взыскатель и должник могут знакомиться с материалами исполнительного производства, отслеживать его статус, проверять совершенные действия и направлять обращения и ходатайства в электронном виде.

«Теперь же Министерство внедряет проактивный контроль с использованием искусственного интеллекта. В этом модуле будут выявляться задержки, длительно незавершенные производства, нарушения сроков и другие проблемные участки, требующие оперативного реагирования», – заявил Ерлан Сарсембаев.

По данным министра, с момента запуска «Кабинета сторон» через сервис поступило 63 тысячи обращений граждан.

При этом в органы юстиции впоследствии были обжалованы только 9,4% из них.

«То есть большинство вопросов решается непосредственно на уровне частного судебного исполнителя и, как результат, количество обращений к нам снизилось на 15% – с 38 тысяч до 32,3 тысячи», – сообщил глава Минюста.

По его словам, цифровизация должна позволить перейти от реагирования на жалобы граждан к предупреждению нарушений в сфере исполнительного производства.