63 тысячи обращений и новый ИИ-контроль: что меняется в исполнительном производстве
Система будет автоматически находить задержки, нарушения сроков и длительно незавершенные исполнительные производства.
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Министерство юстиции Казахстана внедряет проактивный контроль исполнительных производств с применением искусственного интеллекта. Новая система должна выявлять задержки, нарушение сроков и другие проблемные случаи, требующие оперативного реагирования. Об этом на заседании Правительства сообщил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, передает BAQ.KZ.
ИИ-инструменты планируют внедрить в модуль «Кабинет сторон», который интегрирован с AdiletGov.
Сейчас через этот сервис взыскатель и должник могут знакомиться с материалами исполнительного производства, отслеживать его статус, проверять совершенные действия и направлять обращения и ходатайства в электронном виде.
«Теперь же Министерство внедряет проактивный контроль с использованием искусственного интеллекта. В этом модуле будут выявляться задержки, длительно незавершенные производства, нарушения сроков и другие проблемные участки, требующие оперативного реагирования», – заявил Ерлан Сарсембаев.
По данным министра, с момента запуска «Кабинета сторон» через сервис поступило 63 тысячи обращений граждан.
При этом в органы юстиции впоследствии были обжалованы только 9,4% из них.
«То есть большинство вопросов решается непосредственно на уровне частного судебного исполнителя и, как результат, количество обращений к нам снизилось на 15% – с 38 тысяч до 32,3 тысячи», – сообщил глава Минюста.
По его словам, цифровизация должна позволить перейти от реагирования на жалобы граждан к предупреждению нарушений в сфере исполнительного производства.
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