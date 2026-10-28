6,5 трлн тенге выделят из Нацфонда на модернизацию инфраструктуры Казахстана до 2029 года

В Казахстане на масштабную модернизацию инфраструктуры до конца 2029 года планируется направить около 6,5 трлн тенге из Национального фонда. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе ежегодного Послания народу Казахстана на заседании Курултая, передает корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что развитие городов должно стать одним из приоритетов государственной политики. По его словам, сильные города формируют сильные регионы, а те, в свою очередь, становятся основой сильного государства.

«Мы всегда уделяем особое внимание развитию сельских территорий. Создаём максимально благоприятные условия для достойной жизни сельчан. Однако следует отметить, что сегодня именно крупные города являются основными центрами экономики, образования и технологий, а также местом, где раскрываются таланты. В конечном счёте сильные города создают основу сильных регионов, а сильные регионы – сильного государства. Поэтому каждый крупный город должен иметь конкретный среднесрочный и долгосрочный план развития, утверждённый Правительством. Кроме того, для эффективного управления городскими ресурсами Правительство совместно с акиматами должно в ближайшее время разработать цифровые двойники городской инфраструктуры. Обеспечение безопасности, комфорта и привлекательности городов необходимо рассматривать как важнейшую государственную задачу. Это требование полностью соответствует общенациональной концепции «Таза Қазақстан». Если город динамично развивается, экономика соответствующего региона также процветает, а человеческий потенциал растёт», – заявил Президент.

Токаев также привёл прогнозы Международного валютного фонда относительно развития казахстанской экономики.

«В этой связи мы будем уделять особое внимание строительству и модернизации объектов, имеющих социально-экономическое значение. У нас достаточно сил и возможностей для этого. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в этом году валовой внутренний продукт нашей страны приблизится к 400 миллиардам долларов. ВВП на душу населения превысит 19 тысяч долларов. По объёму экономики наша страна поднимется на 47-е место в мире. Это более высокий показатель, чем у ряда государств, численность населения которых значительно превышает нашу. Обрабатывающая промышленность также динамично развивается. Её доля в ВВП превысила 14 процентов. Это конкретный результат системной работы по диверсификации национальной экономики. Объём золотовалютных резервов и активов Национального фонда превысил 130 миллиардов долларов», – отметил Глава государства.

По словам Президента, накопленный экономический потенциал необходимо направить на обновление инфраструктуры и развитие всех регионов страны.