Завод по производству стеклотары построят в Актобе

Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев принял участие в Казахстанском круглом столе по глобальным инвестициям (KGIR 2026), проведенном под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова в Шымкенте.

На полях KGIR 2026 в присутствии Премьер-министра РК между Министерством промышленности и строительства РК и ТОО Aktobe Steklo подписано Соглашение об инвестициях на строительство и запуск завода по производству стеклотары в Актобе.

Общая сумма инвестиций в проект — около $150 млн, объем производства – порядка 256 млн единиц стеклотары ежегодно. Предприятие будет оснащено современными системами сортировки и технологиями переработки вторичного сырья. Продукция будет обеспечивать потребности внутреннего рынка, а также экспортироваться в соседние страны.

Соглашением предусмотрено создание не менее 500 рабочих мест на этапе строительства завода и порядка 300 после ввода в эксплуатацию. Кроме того, на предприятии будет выстроена система непрерывной подготовки казахстанских кадров в соответствии с международными стандартами стекольной отрасли.