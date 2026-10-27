Завод по производству стеклотары построят в Актобе

Подписано Соглашение об инвестициях на строительство.

27 Октября 2026, 02:06
АВТОР
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Акимат Актюбинской области 27 Октября 2026, 02:06
27 Октября 2026, 02:06
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Фото: Акимат Актюбинской области

Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев  принял участие в Казахстанском круглом столе по глобальным инвестициям (KGIR 2026), проведенном под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова в  Шымкенте.

На полях KGIR 2026 в присутствии Премьер-министра РК между Министерством промышленности и строительства РК и ТОО Aktobe Steklo подписано Соглашение об инвестициях на строительство и запуск завода по производству стеклотары в Актобе.

Общая сумма инвестиций в проект — около $150 млн, объем производства – порядка 256 млн единиц стеклотары ежегодно. Предприятие будет оснащено современными системами сортировки и  технологиями переработки вторичного сырья. Продукция будет обеспечивать потребности внутреннего рынка, а также экспортироваться в соседние страны.

Соглашением предусмотрено создание не менее 500 рабочих мест на этапе строительства завода и порядка 300 после ввода в эксплуатацию.  Кроме того, на предприятии будет выстроена система непрерывной подготовки казахстанских кадров в соответствии с международными стандартами стекольной отрасли.

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