65% угля заготовили в Казахстане к отопительному сезону
Потребность населения и коммунально-бытового сектора составляет 7,4 млн тонн угля.
Заместитель председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Ернар Хасенов провёл рабочие совещания с участием представителей угледобывающих предприятий, передаёт BAQ.KZ.
В совещаниях приняли участие представители АО "Национаьная компания "Қазақстан темір жолы", угледобывающих компаний и внешнеторговых организаций. Основное внимание уделили вопросам обеспечения стабильных поставок угля для прохождения отопительного сезона 2025-2026 годов.
По данным ведомства, на сегодняшний день потребность населения и коммунально-бытового сектора составляет 7,4 млн тонн угля. Заготовлено 4,8 млн тонн, что составляет 65% от потребности.
В ходе встреч участники заслушали отчёты о выполнении региональных планов заготовки, обеспечении подвижным составом и работе региональных операторов. Представители "Қазақстан Темір Жолы" сообщили о мерах по своевременной доставке топлива в регионы.
Министерство энергетики держит вопрос своевременного и полного обеспечения регионов углём на особом контроле.
