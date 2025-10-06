Заместитель председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Ернар Хасенов провёл рабочие совещания с участием представителей угледобывающих предприятий, передаёт BAQ.KZ.

В совещаниях приняли участие представители АО "Национаьная компания "Қазақстан темір жолы", угледобывающих компаний и внешнеторговых организаций. Основное внимание уделили вопросам обеспечения стабильных поставок угля для прохождения отопительного сезона 2025-2026 годов.

По данным ведомства, на сегодняшний день потребность населения и коммунально-бытового сектора составляет 7,4 млн тонн угля. Заготовлено 4,8 млн тонн, что составляет 65% от потребности.

В ходе встреч участники заслушали отчёты о выполнении региональных планов заготовки, обеспечении подвижным составом и работе региональных операторов. Представители "Қазақстан Темір Жолы" сообщили о мерах по своевременной доставке топлива в регионы.

Министерство энергетики держит вопрос своевременного и полного обеспечения регионов углём на особом контроле.