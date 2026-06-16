В руководстве Алматинской области произошли кадровые изменения
До назначения Куаныш Бахытулы возглавлял управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития региона.
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Распоряжением акима Алматинской области Куаныш Бахытулы назначен заместителем акима региона. К исполнению новых обязанностей он приступил с 16 июня 2026 года.
Куаныш Бахытулы родился в 1977 году. Имеет высшее образование по специальностям в области международных отношений, экономики и права.
В 1998 году он окончил Казахский государственный университет мировых языков по специальности "Делопроизводитель – специалист международного уровня". Позже получил образование в сфере экономики в Шымкентском университете, а также диплом юриста в Алматинском университете непрерывного образования.
Трудовую деятельность начал в частном секторе, где работал на различных управленческих должностях. В разные годы занимал позиции менеджера, помощника генерального директора, заместителя директора и главного менеджера в коммерческих организациях.
На государственной службе работал главным специалистом и руководителем аппарата акима Бостандыкского района Алматы, занимал должности начальника отдела и заместителя руководителя управления предпринимательства и промышленности города Алматы. Также был заместителем акима Ауэзовского и Алмалинского районов Алматы.
Кроме того, работал начальником отдела грузовых перевозок АО "Международный аэропорт Алматы".
С августа 2022 года и до нового назначения возглавлял управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области.
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