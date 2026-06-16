Ребенка спасли секунды: велосипед рухнул с 11-го этажа в Астане

В Астане велосипед упал с высоты 11-го этажа рядом с подъездом жилого дома. Опасный момент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как за несколько секунд до происшествия по тротуару проходит маленький ребенок. Почти сразу после этого на асфальт с большой высоты падает велосипед.

По словам очевидцев, он вылетел с балкона или из окна квартиры на 11-м этаже. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В департаменте полиции Астаны сообщили, что после проверки были установлены законные представители несовершеннолетнего, который, предположительно, причастен к произошедшему.

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Сотрудниками полиции законные представители несовершеннолетнего лица установлены. В отношении них составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, — сообщили в полиции района Нура.

Обстоятельства происшествия выясняются. Судя по кадрам, трагедии удалось избежать лишь по счастливой случайности.