В порту Курык у пассажирки нашли десятки украшений в интимной зоне

Необычную попытку провоза ювелирных изделий пресекли сотрудники таможенного поста «Курык» в Мангистауской области. Как сообщили в Департаменте государственных доходов, внимание таможенников привлекла 62-летняя гражданка Казахстана, прибывшая на морском судне «Зарифа Алиева».

После прохождения паспортного контроля женщина заметно замедлила шаг и постоянно держала руку на животе, что вызвало подозрения у сотрудников. В результате совместной проверки с участием пограничной службы, Департамента экономических расследований и транспортной прокуратуры был проведён личный досмотр. Находка оказалась неожиданной: в интимной зоне женщины обнаружили 34 ювелирных изделия.

Результат оказался шокирующим. В половом органе у женщины было обнаружено и изъято 34 ювелирных изделия: комплект (серьги + кольца) — 15 шт.; кольца — 7 шт.; серьги — 3 шт.; цепочки — 1 шт.; браслеты — 2 шт.; браслет белого цвета — 1 шт.; браслеты жёлтого цвета (круглые) — 5 шт, — отметили в ДГД Мангистауской области.

Сейчас по факту проводится проверка и необходимые процессуальные действия. В ведомстве напомнили, что сокрытие товаров в теле человека считается одним из самых опасных и грубых способов нарушения таможенного законодательства и может повлечь серьёзную административную или уголовную ответственность. В ДГД подчеркнули, что службы продолжают работу по выявлению и пресечению незаконного перемещения товаров через государственную границу.