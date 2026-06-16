Чемпионат мира-2026: Иран и Новая Зеландия забили четыре мяча, Уругвай ушел от поражения

На чемпионате мира по футболу продолжаются матчи первого тура группового этапа. Сборные Ирана и Новой Зеландии выдали результативную ничью со счетом 2:2, а Уругвай ушел от поражения в игре с Саудовской Аравией. Рассказываем, что произошло на поле и какие матчи ждут болельщиков дальше, передает BAQ.kz.

Иран - Новая Зеландия

Самым зрелищным оказался матч группы G между Ираном и Новой Зеландией.

Новозеландцы быстро захватили инициативу. Уже на 7-й минуте Элайджа Джаст открыл счет и вывел свою команду вперед. Иранцы долго искали путь к воротам соперника, но незадолго до перерыва Рамин Резаян восстановил равновесие.

Во втором тайме команды продолжили обмениваться голами. На 54-й минуте Джаст оформил дубль и снова вывел Новую Зеландию вперед. Однако удержать преимущество не удалось. Через десять минут Мохаммад Мохеби забил второй мяч Ирана и установил окончательный счет встречи - 2:2. В итоге обе команды начали турнир с одного набранного очка.

Уругвай - Саудовская Аравия

Не менее напряженным получился матч группы H между Уругваем и Саудовской Аравией.

Саудовская команда открыла счет перед самым перерывом. После подачи углового Абдулла Аль-Амри первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку ворот уругвайцев.

После перерыва Уругвай заметно прибавил. Южноамериканцы больше владели мячом и регулярно создавали опасные моменты. На 60-й минуте Мануэль Угарте был близок к голу, но попал в штангу.

Спастись от поражения уругвайцам удалось за десять минут до финального свистка. Максимилиан Араухо завершил затяжную атаку точным ударом и сравнял счет. Матч завершился ничьей - 1:1.

Результат

После первого тура в группе G у Ирана и Новой Зеландии по одному очку.

В группе H все команды пока идут вровень. Ранее Испания и Кабо-Верде также сыграли вничью со счетом 0:0, поэтому после стартовых матчей у всех четырех сборных по одному набранному баллу.

Какие матчи впереди

Во втором туре группы G Ирану предстоит сыграть против одного из фаворитов турнира - сборной Бельгии. Новая Зеландия встретится с Египтом. Обе игры пройдут в ночь на 22 июня по времени Астаны.

В группе H Испания сыграет с Саудовской Аравией 21 июня в 21:00 по времени Астаны. Матч между Уругваем и Кабо-Верде состоится 22 июня в 03:00.

Напомним, чемпионат мира-2026 впервые в истории проходит сразу в трех странах - США, Канаде и Мексике.

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