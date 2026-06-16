После депортации из России: семья Нурлана Сабурова переехала в Алматы
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Супруга стендап-комика Нурлана Сабурова Диана Сабурова сообщила о переезде семьи из Москвы в Алматы. О переменах в жизни она рассказала своим подписчикам в Instagram. Отвечая на вопросы пользователей, Диана дала понять, что речь идет не о временном визите.
Много вопросов: в гости я сюда или? Я на ПМЖ теперь в Алматы, — написала она.
Заявление прозвучало спустя несколько месяцев после резонансной истории с самим Нурланом Сабуровым. В феврале российские СМИ сообщали, что комика задержали в московском аэропорту Внуково после прилета из Дубая, а затем депортировали в Казахстан. По имеющейся информации, ему также был запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет.
Позже имя Сабурова вновь оказалось в центре внимания. В начале июня Комитет национальной безопасности Казахстана завершил проверку в отношении комика. Поводом стали появившиеся в интернете видеозаписи, на которых фигурировала передача мотоциклов лицам, связанным с частной военной компанией «Вагнер».
Сам Нурлан Сабуров пока публично не комментировал информацию о переезде семьи в Алматы.
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