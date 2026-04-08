В Комитете по вопросам экологии и природопользования Мажилиса прошло тематическое заседание, посвящённое увеличению доли казахстанского содержания в закупках по проектам «Кашаган», «Карачаганак» и «Тенгиз», передает BAQ.kz.

С докладом выступил вице-министр энергетики Ерлан Акбаров.

Он отметил, что развитие местного производства и поддержка казахстанских компаний остаются приоритетами государственной политики. Министерство энергетики совместно с операторами крупнейших проектов — НКОК, КПО и ТШО — ведёт системную работу по формированию эффективной модели развития внутренней ценности.

По итогам 2025 года внесены изменения в тендерные процедуры для поддержки казахстанских производителей, утверждены программы развития местного содержания с ежегодными целевыми показателями, заключены долгосрочные договоры с отечественными компаниями на 35,8 млрд тенге. На Форуме нефтегазового машиностроения подписали 33 контракта на 443 млн долларов и 12 меморандумов о дальнейшем сотрудничестве.

Общий объём закупок недропользователей в 2025 году составил 4,664 трлн тенге, из которых доля казахстанского содержания достигла 65,1% или 3,037 трлн тенге. Доля трёх крупных операторов — ТШО, КПО и НКОК — составила 60,8% от общего объёма закупок. В частности:

НКОК: закупки на 453 млрд тенге, доля казахстанского содержания 70,2%;

КПО: закупки на 602,8 млрд тенге, доля казахстанского содержания 61%;

ТШО: закупки на 1 780,9 млрд тенге, доля казахстанского содержания 51%.

Отмечается рост доли местного содержания, особенно по услугам и работам. Вместе с тем сохраняется необходимость увеличивать долю отечественных товаров. Операторам поручено до конца года достичь целевых показателей программ развития местного содержания.

На 2026 год определены приоритетные направления:

усиление взаимодействия с операторами через рабочие встречи и переговоры;

развитие меморандумов о сотрудничестве с последующей трансформацией в реальные контракты;

локализация производств и технологий на территории Казахстана;

расширение практики долгосрочных и офтейк-контрактов;

внедрение электронной системы закупок E-procurement на проекте «Карачаганак»;

развитие сотрудничества с ТОО «PSA» и IMB Центром.

Продолжится проведение Форума нефтегазового машиностроения, дней открытых дверей и посещение отечественных производственных площадок. Реализация этих мер позволит обеспечить устойчивый рост доли казахстанского содержания, повысить конкурентоспособность местной промышленности и усилить вклад нефтегазовой отрасли в экономику страны.