Новая амбулатория рядом с домом ещё не означает, что сельчанину больше не придётся ехать за медицинской помощью в город. В Казахстане завершили строительство 655 медобъектов, но нехватка врачей и ограниченный доступ к диагностике по-прежнему остаются проблемой для жителей сёл. Что уже изменилось и почему новые здания не всегда решают вопрос с лечением – разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Сегодня в сельской местности проживают около 7,47 млн казахстанцев – больше трети населения страны. Для многих путь к врачу узкой специальности по-прежнему лежит через районный или областной центр.

Изменить ситуацию должен национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения», который стартовал в 2023 году. По данным Правительства, в стране завершили строительство 260 медицинских пунктов, 235 фельдшерско-акушерских пунктов и 160 врачебных амбулаторий.

Причём в некоторых сёлах речь шла не просто о замене старых зданий. В 208 населённых пунктах медицинскую помощь раньше оказывали на дому из-за отсутствия специальных помещений, а ещё в 20 не было необходимой медицинской инфраструктуры и постоянных медработников.

По оценке Правительства, новые объекты улучшили доступ к медицинской помощи примерно для миллиона сельских жителей. Но строительство – лишь часть большой задачи. Чтобы сельчанам не приходилось преодолевать десятки километров ради обследования или консультации, нужны не только стены и оборудование, но и специалисты, которые будут в них работать.

Районные больницы должны снизить нагрузку на областные центры

Второе направление национального проекта предусматривает модернизацию 32 районных больниц. Их планируется оснастить современным диагностическим и лечебным оборудованием, чтобы сельские жители могли получать больше медицинских услуг без поездок в областные центры.

По данным Правительства на сентябрь 2026 года, работы завершились на 12 объектах. На остальных модернизация продолжилась.

Программа предусматривает обновление отделений, реконструкцию зданий и установку медицинской техники, включая компьютерные и магнитно-резонансные томографы, ангиографы и реанимационное оборудование.

Особое значение эти изменения имеют для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе при инфарктах и инсультах, когда своевременное обследование и начало лечения могут иметь решающее значение.

По расчетам Министерства здравоохранения, после завершения модернизации более четырех миллионов сельских жителей смогут получать специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь на районном уровне.

Однако пока речь идет об ожидаемом результате. Фактическая доступность таких услуг будет зависеть от завершения работ, ввода оборудования в эксплуатацию и обеспеченности больниц профильными специалистами.

Дефицит врачей сократился, но проблема остается

Одним из главных вызовов сельского здравоохранения остается кадровое обеспечение.

По информации Министерства здравоохранения, по сравнению с 2023 годом дефицит врачей в сельской местности сократился на 26,7%: с 1 121,5 до 821,25 штатной единицы.

За 2023–2025 годы и первое полугодие 2026 года в сельские медицинские организации трудоустроились 1 735 специалистов, включая 722 врачей и 1 013 работников среднего медицинского звена. Дополнительно в 32 модернизируемые районные больницы пришли 624 врача и 642 средних медицинских работника.

Для привлечения специалистов государство предусмотрело дополнительные меры поддержки. В частности, врачам дефицитных специальностей, прибывающим на работу в сельскую местность, предоставляют единовременные выплаты в размере 8,5 млн теңге при соблюдении установленных условий.

По данным Правительства, в 2025 году такую поддержку получили 529 врачей, обязавшихся отработать в сельских медицинских организациях не менее пяти лет. Еще 727 медицинских специалистов обеспечили жильем.

Несмотря на принимаемые меры, потребность в кадрах сохраняется. Так, по данным, озвученным на заседании Акмолинского областного маслихата, на 1 июля 2026 года в регионе не хватало 190 врачей. Из них 125 вакансий приходились на сельскую местность.

Особенно востребованы акушеры-гинекологи, кардиологи, хирурги, педиатры, офтальмологи и другие специалисты.

Эти показатели отражают одну из особенностей сельского здравоохранения: даже при сокращении общего кадрового дефицита отдельные районы могут продолжать испытывать нехватку врачей конкретных специальностей.

Телемедицина и выездные врачи: как помогают жителям отдаленных сел

Наряду со строительством медицинских учреждений в Казахстане развивают дистанционные консультации и выездную медицинскую помощь. Эти направления особенно важны для небольших населенных пунктов, где отсутствуют врачи узких специальностей.

В 2026 году Министерство здравоохранения сообщило о развитии телемедицинских услуг, которые позволяют пациентам получать консультации профильных специалистов без обязательной поездки в областные и республиканские клиники.

Кроме того, ведомство запустило пилотный проект «Онлайн медицина», направленный на преодоление территориальных ограничений в оказании медицинской помощи.

Другим инструментом остаются передвижные медицинские комплексы. Они позволяют проводить профилактические осмотры и отдельные диагностические исследования непосредственно в сельских населенных пунктах.

Так, по данным управления здравоохранения Алматинской области, с 4 февраля по 30 сентября 2026 года обследования в передвижных медицинских комплексах прошли 11 661 человек. Выездная работа была направлена в том числе на раннее выявление онкологических заболеваний.

При этом выездные консультации и телемедицина дополняют работу стационарных медицинских организаций, но не могут полностью заменить обследования и лечение, требующие специального оборудования и непосредственного участия врача.

Что определяет реальную доступность лечения

Развитие сельской медицины в Казахстане постепенно выходит за рамки строительства новых объектов. Если на начальном этапе одной из основных задач было обеспечить населенные пункты медицинскими учреждениями, то теперь особое значение приобретает качество их работы.

Официальная статистика показывает положительные изменения: построены сотни медицинских объектов, сокращается кадровый дефицит, продолжается оснащение районных больниц современным оборудованием. Вместе с тем результаты региональных проверок свидетельствуют, что инфраструктурные изменения не всегда сразу сопровождаются полноценным расширением медицинских услуг.

Для сельских жителей доступность лечения зависит от нескольких условий одновременно: наличия врача нужной специальности, возможности пройти диагностику, сроков ожидания медицинской помощи и транспортной доступности больницы.

Поэтому следующий этап модернизации связан с завершением обновления районных больниц, закреплением специалистов на местах и обеспечением полноценной работы уже построенных объектов.

Реализация национального проекта создала основу для сокращения различий между городской и сельской медициной. Насколько существенно изменится ситуация, покажут не только данные о количестве введенных медицинских учреждений, но и фактическая возможность жителей сел своевременно получать необходимую помощь по месту проживания.