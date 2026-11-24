За последние семь лет в Казахстане выделили 655 680 образовательных грантов, студенческая стипендия выросла примерно в 2,5 раза, а в стране открыли 267 общежитий на 66 тысяч мест. На поддержку студентов и развитие доступного высшего образования государство направило значительные средства.

655 680 грантов на обучение

За семь лет государство выделило 655 680 грантов на обучение в университетах. Общий объем финансирования составил 1,5 трлн теңге.

Для семей, которым сложно самостоятельно оплачивать высшее образование, государственный грант снижает финансовую нагрузку. Студенты получают возможность освоить профессию за счет бюджета, независимо от стоимости обучения.

Через систему государственного образовательного заказа Казахстан готовит специалистов для экономики, социальной сферы, образования, науки и других значимых отраслей.

При этом дальнейшее развитие системы грантов предполагает более тесную связь университетских программ с потребностями экономики. Главное здесь качество подготовки, востребованность выпускников и сотрудничество вузов с предприятиями.

Стипендия выросла в 2,5 раза

В 2019 году базовая студенческая стипендия составляла 20 949 теңге. Сейчас ее размер достиг 52 372 теңге, увеличившись примерно в 2,5 раза.

Для студентов педагогических направлений предусмотрена повышенная стипендия в размере 84 000 теңге.

Увеличилась финансовая поддержка и на следующих ступенях образования. Магистранты получают 117 098 теңге, а докторанты 262 500 теңге.

Стипендия помогает покрывать повседневные расходы, включая питание, транспорт и проживание. Для студентов, которые приезжают учиться из других городов, размер выплаты имеет особое значение.

Дефицит мест в общежитиях сократился почти в 16 раз

За последние семь лет в Казахстане открыли 267 студенческих общежитий на 66 104 места.

За этот период нехватка мест сократилась с 82 тысяч до 5,2 тысячи, то есть на 76,8 тысячи мест. Дефицит стал меньше почти в 16 раз.

Жилье остается одной из основных статей расходов для иногородних студентов. Даже при обучении по гранту аренда квартиры может создавать дополнительную финансовую нагрузку на семью.

Открытие новых общежитий позволило расширить возможности размещения студентов, приезжающих на учебу в университетские центры.

Сейчас нехватка мест составляет всего 5,2 тысячи. Дальше этот вопрос будут решать адресно, в тех городах и вузах, где потребность остается самой высокой, и одновременно повышать качество студенческого жилья, чтобы в общежитиях были комфортные условия для жизни и учебы.

За семь лет государственная поддержка высшего образования охватила сразу несколько направлений. Помимо выделения образовательных грантов и повышения стипендий, расширялась инфраструктура студенческого жилья. Эти меры направлены на снижение финансовой нагрузки на семьи и расширение доступа молодежи к высшему образованию.