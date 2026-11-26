В посёлке Осакаровка Карагандинской области после реновации открылась пожарная часть №17, она охраняет больше 10 тысяч жителей. Здание построили в 1960 году, теперь в нём работают и пожарные, и районный отдел по чрезвычайным ситуациям. Для техники рядом построили ангар на шесть машин.

Часть открыл министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов. Он вручил спасателям ключи от новой специальной машины.

Административное здание реконструировали. Обновили служебные кабинеты, спальни, столовую, гаражный бокс и фасад. Когда пожарные и спасатели района работают под одной крышей, им проще вместе вести профилактику и выезжать на вызовы.

Отдельно продумали, где спасатели будут восстанавливаться после смен. Появилась комната психологической разгрузки, открылся спортзал «Batyr Team» для физической подготовки.

Территорию озеленили, высадили деревья и обустроили зону отдыха для сотрудников. Во дворе установили скульптурную композицию.

Сотрудников и представителей организаций, которые помогали обновлять часть, наградили ведомственными наградами. В МЧС эту реновацию называют частью работы по модернизации пожарно-спасательной инфраструктуры страны.