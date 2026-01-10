66 тысяч самозанятых в Казахстане легализовали деятельность
За первые 10 дней января 2026 года в рамках нового Налогового кодекса Республики Казахстан 66 тысяч физических лиц легализовали свою деятельность и начали работать в статусе самозанятых, передаёт BAQ.KZ.
Ранее эти граждане осуществляли деятельность без регистрации индивидуального предпринимателя, теперь они стали новыми субъектами самозанятости и работают легально и без лишних административных процедур.
Такой результат стал возможен благодаря введению специального налогового режима для самозанятых, который начал действовать с 1 января 2026 года.
Это простой и удобный режим налогообложения для физических лиц, которые работают самостоятельно и получают доход от личного труда.
Режим предназначен для тех, кто:
- не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель;
- не использует наемных работников;
- занимается видами деятельности, разрешенным постановлением Правительства Республики Казахстан (постановление № 994 от 21 ноября 2025 года);
- получает доход не более 300 МРП в месяц (в 2026 году – около 1,3 млн тенге).
Основные преимущества режима
Самозанятые:
- не обязаны регистрироваться как ИП;
- не платят подоходный налог (ставка ИПН – 0%);
- уплачивают социальные платежи всего 4% от дохода, в том числе 1% - ОПВ, 1% - ОПВР, 1% - социальные отчисления, 1% - ОСМС;
- освобождены от сдачи налоговой отчетности;
- работают через мобильное приложение "e-Salyq Business", где формируются чеки (без применения ККМ) и автоматически -рассчитываются социальные платежи;
- при работе через интернет-платформы чеки и социальные платежи формируются, удерживаются и перечисляются оператором платформы.
Дополнительно:
- не требуется подавать уведомление о применении режима;
- датой начала режима считается момент формирования первого чека в приложении.
