В Костанайской области из-за метели в нескольких районах и городах были организованы аварийно-спасательные работы. Аварийно-спасательные работы проводились в Денисовском, Сарыкольском, Житикаринском, Аулиекольском районах, районе Б. Майлина, а также в городах Аркалык и Лисаковск.

Спасатели эвакуировали людей, оказавшихся в снежных заносах, и доставили их в безопасные места. К работам были привлечены спасатели и техника МЧС. Благодаря профессионализму сотрудников из застрявших в снежных заносах автомобилей были спасены люди.

В результате 32 человек, в том числе 4 ребёнка, были доставлены в безопасные места. Кроме того, 35 человек были эвакуированы. Медицинская помощь никому не потребовалась. Спасённых разместили в пунктах обогрева.

Сотрудники МЧС призывают жителей соблюдать меры безопасности во время метели и быть особенно осторожными при выезде на дороги.