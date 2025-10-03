Успенский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 67-летнего гражданина Российской Федерации, обвиняемого в незаконном ношении холодного оружия, передает BAQ.KZ со ссылкой на областной суд.

Инцидент произошёл в сентябре, когда мужчина вместе с семьёй выехал на такси из Астаны в Павлодар, намереваясь пересечь границу и направиться в Новосибирск.

Однако при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска "Косак" сотрудники КНБ в ходе досмотра багажа обнаружили в чемодане мужчины нож. По заключению эксперта, изъятый предмет оказался заводским охотничьим ножом иностранного производства типа "CASE440" — холодным оружием с общей длиной 37 сантиметров.

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, ограничился штрафом. Гражданину назначено наказание в размере 15 месячных расчетных показателей, что составляет 58 980 тенге. В качестве вещественного доказательства нож был передан в полицию и решением суда подлежит уничтожению.

Приговор вступил в законную силу.