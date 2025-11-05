В Казахстане за девять месяцев было пресечено 67 миллионов мошеннических звонков, сообщил депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов, сославшись на данные МВД, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, это означает, что в среднем каждый гражданин страны получил по три–четыре звонка от мошенников.

"Каждый день наши граждане становятся жертвами мошенников. Главным орудием этих мошенников, основным и главным, является обычный телефон", — подчеркнул Рахимжанов на пленарном заседании.

Депутат обратился сразу к двум ведомствам - Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития и Национальному банку. Он напомнил, что летом были приняты поправки, по которым операторы связи должны проводить биометрию при регистрации SIM-карт, однако мошеннические звонки продолжают поступать даже с казахстанских номеров.

"Почему до сих пор продолжают поступать звонки мошенников с казахстанских номеров? Какая работа ведется по блокировке несанкционированных трафиков и проведению биометрии?" — задал вопрос депутат представителям министерства.

Обращаясь к Национальному банку, Рахимжанов также спросил о мерах по борьбе с финансовыми преступлениями.

"Какая работа ведется по выявлению и снижению мошеннических операций в рамках антифрод-центра? Не считаете ли вы необходимым усилить ответственность операторов, включая банки и сотовых операторов, за низкий уровень киберзащиты?", – задал вопрос мажилисмен.

В ответ представитель Минцифры Ростислав Коняшкин пояснил, что большинство мошеннических звонков совершаются через социальные сети и мессенджеры, включая WhatsApp и Telegram, где можно зарегистрироваться без SIM-карты.

"По блокировке трафика и внедрению биометрической идентификации были приняты соответствующие правила", — сообщил он.

В свою очередь, заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов отметил, что операторы связи станут участниками антифрод-центра.