67 млн мошеннических звонков за 9 месяцев: депутаты требуют отчета
Большинство мошеннических звонков совершается через социальные сети и мессенджеры.
В Казахстане за девять месяцев было пресечено 67 миллионов мошеннических звонков, сообщил депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов, сославшись на данные МВД, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, это означает, что в среднем каждый гражданин страны получил по три–четыре звонка от мошенников.
"Каждый день наши граждане становятся жертвами мошенников. Главным орудием этих мошенников, основным и главным, является обычный телефон", — подчеркнул Рахимжанов на пленарном заседании.
Депутат обратился сразу к двум ведомствам - Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития и Национальному банку. Он напомнил, что летом были приняты поправки, по которым операторы связи должны проводить биометрию при регистрации SIM-карт, однако мошеннические звонки продолжают поступать даже с казахстанских номеров.
"Почему до сих пор продолжают поступать звонки мошенников с казахстанских номеров? Какая работа ведется по блокировке несанкционированных трафиков и проведению биометрии?" — задал вопрос депутат представителям министерства.
Обращаясь к Национальному банку, Рахимжанов также спросил о мерах по борьбе с финансовыми преступлениями.
"Какая работа ведется по выявлению и снижению мошеннических операций в рамках антифрод-центра? Не считаете ли вы необходимым усилить ответственность операторов, включая банки и сотовых операторов, за низкий уровень киберзащиты?", – задал вопрос мажилисмен.
В ответ представитель Минцифры Ростислав Коняшкин пояснил, что большинство мошеннических звонков совершаются через социальные сети и мессенджеры, включая WhatsApp и Telegram, где можно зарегистрироваться без SIM-карты.
"По блокировке трафика и внедрению биометрической идентификации были приняты соответствующие правила", — сообщил он.
В свою очередь, заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов отметил, что операторы связи станут участниками антифрод-центра.
"Со 2 января 2026 года они в автоматическом режиме должны обеспечивать обмен информацией по мошенническим действиям. Мы готовы рассмотреть предложения по усилению ответственности операторов связи и участников финансовой инфраструктуры. Антифрод-центр уже работает с 2024 года, и есть определённые наработки", — сказал он.
