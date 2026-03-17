За две недели мартовского ЕНТ-2026 тестирование прошли более 67 тысяч человек. Большинство абитуриентов выбрали казахский язык сдачи. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК, передаёт BAQ.KZ.

По данным организаторов, 66,99% участников сдавали тестирование на казахском языке, 32,88% – на русском, ещё 85 человек – на английском.

По итогам первых двух недель 61% абитуриентов преодолели пороговый балл. Средний результат по пяти предметам составил 59 баллов, максимальный - 136 баллов.

Отдельное внимание уделяется созданию условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В тестировании приняли участие 192 абитуриента с ООП.

Абитуриенты могут подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. В случае технических сбоев обращения принимаются непосредственно во время экзамена. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

За две недели проведения ЕНТ выявлено 117 нарушений.

«69 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 48 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что факты использования подставных лиц не выявлены.

После завершения ЕНТ-2026 будет проведён анализ видеозаписей до 31 октября. В случае выявления нарушений результаты тестирования будут аннулированы.

Всего на участие в ЕНТ-2026 подано около 184 тысяч заявлений.