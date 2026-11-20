В Туркестанской области до конца 2026 года планируют завершить строительство водохранилища «Бәйдібек ата». Оно должно обеспечить дополнительной водой почти 10 тысяч гектаров сельхозземель. На завершение работ выделили 1,2 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ.

Новое водохранилище рассчитано на 68 млн кубометров воды. Его площадь составит 680 гектаров.

Главная задача – сохранить воду, которая поступает во время весенних паводков, чтобы затем использовать её летом, когда фермеры особенно нуждаются в поливе.

Дополнительные объёмы воды также планируют направлять в действующее водохранилище «Бөген».

Что изменится для фермеров

После завершения строительства дополнительной поливной водой рассчитывают обеспечить 9,7 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Для местных хозяйств это означает возможность лучше планировать полив и меньше зависеть от сезонных колебаний уровня воды.

В Туркестанской области вопрос особенно актуален: здесь сосредоточено 573 тысячи гектаров орошаемых земель.

В 2026 году общая площадь посевов в регионе достигла 911,4 тысячи гектаров. Больше всего земли занимают зерновые культуры – 325,4 тысячи гектаров, кормовые – 213,1 тысячи и хлопчатник – 173,6 тысячи гектаров.

Средства на завершение строительства «Бәйдібек ата» выделили из Фонда развития инфраструктуры.

Как Казахстан пытается экономить воду

Одновременно со строительством водохранилищ в стране расширяют применение водосберегающих технологий.

В 2026 году площадь земель, где используют современные методы орошения, достигла 702,3 тысячи гектаров.

К 2030 году этот показатель планируют увеличить до 1,3 млн гектаров.

Кроме того, Казахстан постепенно пересматривает структуру посевов, сокращая долю культур, которым требуется много воды.

В Туркестанской области также реконструируют оросительные каналы, чтобы уменьшить потери воды при её доставке на поля.

Завершить работы планируют до конца текущего года.