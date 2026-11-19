Казахстан поставляет в США преимущественно нефть, уран, серебро и металлы. В свою очередь, из Америки в страну ввозят самолёты, автомобили, двигатели и лекарственные препараты. Как меняется торговля между двумя странами и каким образом введённые США дополнительные пошлины могут повлиять на казахстанские предприятия? Корреспондент BAQ.KZ направил официальный запрос в Министерство торговли и интеграции и получил ответы на эти вопросы.

Какие товары США покупают у Казахстана?

Согласно ответу Министерства торговли и интеграции, Казахстан экспортирует в США нефть, уран, серебро, ферросплавы и редкие металлы.

По данным ведомства, объём казахстанского экспорта в США составил 1,03 млрд долларов. Соединённые Штаты занимают 16-е место среди стран, в которые Казахстан поставляет свою продукцию. На американский рынок приходится 1,3% общего объёма экспорта страны.

Основная статья экспорта в США - сырая нефть. Стоимость её поставок составила 361,4 млн долларов, или 35% всего казахстанского экспорта в эту страну.

На втором месте находится уран, которого Казахстан поставил в США на 286 млн долларов. Третью позицию занимает серебро с объёмом экспорта 177,8 млн долларов.

Кроме того, Казахстан экспортировал в США ферросплавы на 110,6 млн долларов, а также тантал и изделия из него на 20,2 млн долларов.

На эти пять товарных категорий приходится 92,7% общей стоимости казахстанского экспорта в США.

Помимо этого, Казахстан поставляет на американский рынок титан, различные газы, пшеничную клейковину, ювелирные изделия и промышленное оборудование.

Экспорт нефти сократился, а поставки урана и серебра выросли

В торговле между двумя странами наблюдаются заметные изменения.

Так, стоимость поставок казахстанской нефти в США сократилась на 57,6% - с 852,7 млн до 361,4 млн долларов.

Экспорт ферросплавов снизился на 54,6%, до 110,6 млн долларов, а поставки титана и изделий из него уменьшились на 40,5%.

Сокращение затронуло и отдельные виды редких металлов. В частности, экспорт бериллия, хрома, германия, ванадия, галлия и других металлов, а также изделий из них снизился с 4,12 млн до 520 тыс. долларов.

В то же время по ряду товарных позиций зафиксирован существенный рост.

Экспорт урана в США увеличился в 3,4 раза и достиг 286 млн долларов. Поставки серебра выросли на 49,9%, до 177,8 млн долларов.

Кроме того, экспорт тантала и изделий из него увеличился на 31,3%, а поставки пшеничной клейковины выросли в 4,8 раза.

Ещё одно важное изменение касается структуры экспорта. По информации Министерства торговли и интеграции, доля переработанной продукции увеличилась на 21,1 процентного пункта и достигла 64,9%. При этом на сырьевые товары приходится 35,1% экспорта.

Что Казахстан покупает у Америки?

Торговые отношения двух стран не ограничиваются поставками казахстанской продукции на американский рынок. Казахстан также импортирует из США широкий ассортимент товаров.

По данным Института экономических исследований, в прошлом году стоимость американских товаров, ввезённых в Казахстан, составила около 2,2 млрд долларов.

Первое место в структуре импорта занимают летательные аппараты. Их поставки оцениваются в 293,6 млн долларов.

Следом идут легковые автомобили. Казахстан импортировал из США машины на сумму 267,3 млн долларов.

Кроме того, из Америки ввезли турбореактивные и турбовинтовые двигатели на 192,7 млн долларов.

Значительную часть импорта составляет продукция медицинского назначения. В частности, Казахстан закупил американские лекарственные препараты на 77,3 млн долларов и медицинские инструменты на 57,7 млн долларов.

Таким образом, в структуре казахстанского экспорта в США преобладают нефть, уран и металлы, тогда как основными категориями американского импорта остаются транспортные средства, техника, двигатели и медицинская продукция.

Как дополнительные пошлины США повлияют на Казахстан?

С 24 июля 2026 года США ввели дополнительную пошлину в размере 12,5% на ряд товаров, импортируемых из Казахстана. Решение принято на основании раздела 301 Закона США о торговле 1974 года.

Однако новые тарифные меры распространяются не на всю казахстанскую продукцию.

По данным Министерства торговли и интеграции, анализ экспорта за первые восемь месяцев 2026 года показал, что около 97% казахстанских товаров остались в перечне продукции, на которую дополнительные пошлины не распространяются.

Это позволяет сохранить благоприятные условия для поставок значительной части казахстанской продукции на американский рынок.

В министерстве сообщили, что продолжают отслеживать влияние новых таможенных пошлин на отечественный экспорт и взаимодействуют с государственными органами и предприятиями.

Главная задача ведомства - защита интересов казахстанских производителей и сохранение их доступа к рынку США.

В целом сырьевые товары и промышленная продукция продолжают занимать важное место в торговле между двумя странами. Для Казахстана США остаются одним из рынков сбыта нефти, урана и металлов. В свою очередь, американские компании поставляют в Казахстан технику, транспортные средства и медицинскую продукцию.