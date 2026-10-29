68 погибших и разрешение ехать на красный: новые детали катастрофы в Испании

В Испании выяснились новые обстоятельства столкновения двух скоростных поездов, в котором погибли не менее 68 человек. Как оказалось, одному из составов разрешили продолжить движение, несмотря на красный сигнал и другой поезд, стоявший впереди. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра транспорта Испании Оскара Пуэнте.

Трагедия произошла 28 октября в провинции Толедо. Поезд государственной компании Renfe врезался в неподвижный состав частного перевозчика Iryo.

Поезду дали разрешение, несмотря на красный сигнал

По словам министра транспорта, система сигнализации выдала запрещающий сигнал из-за компьютерного сбоя, который автоматически остановил движение.

Затем было принято ошибочное решение разрешить поезду Renfe продолжить путь. Впереди находился другой состав, который по неизвестным пока причинам оставался неподвижным.

В Renfe заявили, что машинист следовал полученным указаниям. Точную последовательность событий и обстоятельства столкновения предстоит установить расследованию.

REUTERS/Violeta Santos Moura

Пассажиры разбивали окна, чтобы спастись

От сильнейшего удара несколько вагонов сошли с рельсов, обломки разбросало по насыпи.

В двух составах находились 544 человека. По данным Reuters, погибли не менее 68 человек, еще 80 получили травмы. Состояние 15 пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

62-летний Сальвадор Арриса рассказал, что пассажиры разбивали окна, пытаясь выбраться из искореженных вагонов.

«Некоторые практически не могли двигаться, поскольку оказались зажаты между сиденьями», – вспоминает мужчина.

Другой пассажир, Рафаэль Барсело, в момент столкновения завтракал.

«Мы завтракали, пили кофе, когда почувствовали очень сильный удар, и нас отбросило», – рассказал он.

Спасатели продолжили разбирать поврежденные вагоны. Власти не исключают, что число погибших может увеличиться.

REUTERS/Violeta Santos Moura

Вторая трагедия на железной дороге за год

Ранее BAQ.KZ сообщал об этом столкновении в провинции Толедо, когда обстоятельства происшествия еще устанавливались. Теперь появились первые объяснения того, почему один из поездов продолжил движение при запрещающем сигнале.

В январе 2026 года в Испании произошла другая железнодорожная катастрофа. Тогда погибли 46 человек.

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что вся страна скорбит по погибшим. По предварительным данным, причины двух аварий не связаны между собой.

После октябрьского столкновения компания Renfe приостановила продажу билетов на скоростные поезда по направлению Мадрид — Андалусия до 13 декабря.