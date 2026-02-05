68 трансплантаций проведено в Казахстане в прошлом году
Сегодня, 10:13
107Фото: BAQ.KZ - архив
Свыше 68 трансплантаций жизненно важных органов проведено в Казахстана в 2025 году, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Минздраве страны, за год проведено 18 донорских процессов от посмертных доноров.
– Сегодня в листе ожидания находятся 4 506 пациентов, включая детей. Только за 2025 год из-за отсутствия донорских органов 342 человека не дождались трансплантации, – сообщили в ведомстве.
В Минздраве отметили, что в течение года усилена подготовка кадров: внедрён сертификационный курс по трансплантационной координации (168 специалистов), 42 врача прошли обучение за рубежом. Обновлены стандарты медицинской помощи, подготовлены предложения по изменению законодательства.
