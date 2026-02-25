В Мажилисе в ходе обсуждения законопроекта о совершенствовании системы высшего образования депутат Юлия Кучинская задала вопрос о расчетах годовой учебной нагрузки для преподавателей вузов и возможных последствиях для качества учебного процесса, передает BAQ.KZ.

Речь идет о норме, которая предусматривает ограничение контактной нагрузки на профессорско-преподавательский состав, что позволит педагогам больше времени уделять научной деятельности.

– Законопроектом предлагается установить учебную нагрузку для преподавателей не более 2-3 годового рабочего времени. С точки зрения развития науки и расширения возможностей педагогов для научной деятельности это очень важная норма, и такой опыт используется в мире достаточно широко. Однако возникает вопрос, каким образом будет проводиться расчет годовой нагрузки на профессорско-преподавательский состав и не отразится ли это на качестве аудиторных часов для студентов? — спросила Юлия Кучинская.

Депутат и автор законопроекта Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что норма направлена именно на баланс между учебной и научной работой преподавателей. По его словам, ранее подобные меры уже применялись для государственных вузов, а контактная нагрузка строго регламентировалась.

– Действительно, важная тема. В 2021 году для государственных вузов ограничили нагрузку до 680 часов – не больше. Но у нас есть и другие университеты, частные, для которых такого ограничения не было. Я сам сталкивался с ситуацией, когда нагрузка достигала 1200 контактных часов на одну ставку – это практически невозможно, учитывая, что речь идет только о контактных часах, без учета научной и воспитательной работы. Для госвузов сегодня это не такая большая проблема, но для других университетов это будет хорошая новость. Преподаватели получат возможность более полно заниматься научной деятельностью без ущерба для студентов, — заявил Асхат Аймагамбетов.

Введение четких норм контактной нагрузки, по словам мажилисмена, позволит сбалансировать учебный процесс, сохранить качество аудиторной работы и одновременно поддержать научно-исследовательскую деятельность педагогов.