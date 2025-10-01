Мощное землетрясение магнитудой 6,9 потрясло центральную часть Филиппин, унеся жизни как минимум 69 человек и оставив за собой разрушительный след в провинции Себу, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

Власти опасаются, что число погибших может вырасти в ближайшие часы, так как продолжаются поисково-спасательные работы в наиболее пострадавших районах.

Эпицентр толчков находился всего в 17 километрах от города Бого — на севере острова Себу. Здесь были зафиксированы наиболее серьезные разрушения: десятки жилых домов и административных зданий частично или полностью обрушились, дороги и мосты покрылись трещинами, нарушено энергоснабжение и связь.

В регион срочно направлены военные и спасательные подразделения. Организована доставка гуманитарной помощи, временные пункты размещения открыты в школах и спортивных залах.

"Все может быть хуже, чем мы думаем", — заявила губернатор Себу Памела Барикуатро в видеообращении к жителям. Она добавила, что точные масштабы разрушений в северных районах станут известны только после восстановления доступа к этим территориям.

Удар стихии произошел на фоне уже сложной обстановки: всего несколько дней назад на регион обрушились мощные тропические штормы "Буалой" и "Рагаса", которые вызвали наводнения и перебои в снабжении.

Филиппины находятся в зоне Тихоокеанского "Огненного кольца" — одного из самых сейсмически активных регионов мира. Страна ежегодно сталкивается с десятками землетрясений, многие из которых сопровождаются разрушениями и человеческими жертвами.

Власти призывают население сохранять спокойствие и следовать инструкциям служб спасения.