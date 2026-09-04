69-летняя женщина впервые получила удостоверение личности в ВКО
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В Восточно-Казахстанской области 69-летняя Татьяна Ригер впервые получила удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.
Как сообщили в полиции, долгое время женщина жила без действующих документов. Ранее у нее был паспорт СССР образца 1974 года, однако со временем он был утрачен.
По различным жизненным обстоятельствам восстановить документы Татьяна Ригер смогла только спустя много лет. Недавно она обратилась в миграционную службу города Риддера.
Сотрудники ведомства помогли женщине собрать необходимые документы, провели проверочные мероприятия и направили запросы в соответствующие государственные органы.
После завершения всех необходимых процедур в конце августа Татьяна Ригер получила удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.
Теперь женщина сможет без ограничений получать государственные и социальные услуги и пользоваться своими правами.
Она поблагодарила сотрудников миграционной службы за помощь, внимание и поддержку в решении важного для нее вопроса.
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