В Восточно-Казахстанской области 69-летняя Татьяна Ригер впервые получила удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

Как сообщили в полиции, долгое время женщина жила без действующих документов. Ранее у нее был паспорт СССР образца 1974 года, однако со временем он был утрачен.

По различным жизненным обстоятельствам восстановить документы Татьяна Ригер смогла только спустя много лет. Недавно она обратилась в миграционную службу города Риддера.

Сотрудники ведомства помогли женщине собрать необходимые документы, провели проверочные мероприятия и направили запросы в соответствующие государственные органы.

После завершения всех необходимых процедур в конце августа Татьяна Ригер получила удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

Теперь женщина сможет без ограничений получать государственные и социальные услуги и пользоваться своими правами.

Она поблагодарила сотрудников миграционной службы за помощь, внимание и поддержку в решении важного для нее вопроса.