Программа государственной льготной ипотеки "7-20-25" по-прежнему остаётся востребованной, даже несмотря на ужесточение условий. По данным Фонда устойчивости, только с начала 2025 года казахстанцы оформили более четырёх тысяч кредитов на сумму 75,5 млрд тенге - это почти три четверти от годового лимита, передает корреспондент BAQ.kz

"Проект идёт по графику. С 1 октября открыт лимит на четвёртый квартал. В следующем году для участников готовятся положительные изменения", — сообщил представитель Фонда устойчивости Айбар Олжаев.

Однако какие именно изменения планируются, в фонде пока не раскрывают.

Что предлагает "7-20-25":

– Ставка - 7% годовых, первоначальный взнос - 20%, срок - до 25 лет.

– Покупка возможна только на новое жильё, официально введённое в эксплуатацию.

Предел стоимости жилья:

– До 25 млн тенге - в крупных агломерациях (Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Атырау и пригороды);

– До 20 млн тенге - Караганда и Туркестан;

– До 15 млн тенге - остальные регионы.

Для участия важно: в течение последних 18 месяцев на имя покупателя и его супруга не должно быть зарегистрировано жильё. Правом можно воспользоваться только один раз.

Проблемные моменты

– В продаже мало нового жилья, подходящего под ценовые ограничения программы;

– Из-за лимитов банков заявки попадают в очередь, ожидание может занимать месяцы;

– Государственное финансирование ограничено - 100 млрд тенге в год, чего хватает примерно на 6 тысяч займов.

Выдачей ипотеки по линии "7-20-25" занимаются семь казахстанских банков.