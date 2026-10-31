7 единиц техники приобрели аграрии СКО для медицинских организаций

Аким области Гауез Нурмухамбетов с рабочей поездкой посетил район Шал акына. Глава региона ознакомился с работой сельскохозяйственного предприятия, состоянием социальных объектов и ходом дорожных работ, а также встретился с жителями и сельхозтоваропроизводителями.

Аграрии района за счет собственных средств приобрели для организаций здравоохранения 7 единиц специализированного автотранспорта. Теперь медицинские организации всех десяти сельских округов обеспечены необходимым транспортом. Район Шал акына стал четвертым в области, где сельхозтоваропроизводители оказали такую поддержку здравоохранению. Кроме того, в этом году с аграриями заключен меморандум о социальной ответственности на сумму более 700 млн тенге.

В селе Крещенка аким области посетил ТОО «Шал акын агро 2020». В этом году предприятие вложило 300 млн тенге в развитие села: на его средства построены детская площадка, дом культуры и кафе для жителей. При государственной поддержке хозяйство также приобрело в Австралии 600 голов крупного рогатого скота абердин-ангусской породы. Первые 304 головы уже доставлены в регион. Это первая прямая поставка племенного скота из Австралии в СКО. Глава региона ознакомился и с работой зерносушильного комплекса, рассчитанного на 13 тыс. тонн зерна.

В Крещенке Гауез Нурмухамбетов посетил ветеринарный пункт. Всего в этом году в рамках Комплексного плана развития для районов области приобретены здания 57 ветеринарных пунктов. Это позволит улучшить условия работы специалистов и повысить доступность ветеринарных услуг в сельской местности.

В районе продолжается обновление дорог. В этом году завершается двухлетний проект по асфальтированию 16 километров дороги «Повозочное - Баян - Архангелка». За последние два года в Сергеевке заасфальтированы 23 улицы общей протяженностью 13,1 километра. В селах Крещенка и Афанасьевка в рамках переходящего проекта асфальт уложен на шести улицах общей протяженностью 6 километров.

В Сергеевке завершен ремонт центрального стадиона. Для детей и молодежи созданы современные условия для занятий спортом и проведения соревнований. По программе «Ауыл аманаты» в районе профинансированы 12 проектов на общую сумму 153 млн тенге.

В завершение поездки аким области встретился с жителями и сельхозтоваропроизводителями. На встрече обсудили актуальные вопросы развития района.