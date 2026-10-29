Токаев открыл Аллею тюркского мира в Анкаре и посадил дерево
29 Октября 2026, 22:45
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29 Октября 2026, 22:4529 Октября 2026, 22:45
220Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев вместе с лидерами стран Организации тюркских государств открыл Аллею тюркского мира в столичном парке «Бештепе» в Анкаре. Также главы государств приняли участие в церемонии посадки деревьев.
На территории аллеи представлены национальные павильоны Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана. Казахстанский павильон знакомит гостей с историей и культурой Великой степи.
Президентам показали казахскую юрту, скульптуру «Сакский охотник», посвященную традициям охоты с ловчими птицами и тазы, а также Орхонские памятники древнетюркской письменности.
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