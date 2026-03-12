В Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области, вблизи села Аксуат, из-за сильных снежных заносов на дороге застряли 7 легковых автомобилей, передает BAQ.KZ.

На помощь прибыли спасатели МЧС на высокопроходимой технике. Сотрудники оперативно эвакуировали людей из занесённых автомобилей и доставили их в ближайшие населённые пункты.

Всего спасено 9 человек. В медицинской помощи они не нуждались.