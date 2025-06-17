7 лет за 8 граммов: в Астане осудили женщину за психотропы
В столице Казахстана раскрыта схема распространения психотропов.
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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес обвинительный приговор в отношении жительницы столицы, обвинённой в незаконном хранении психотропных веществ с целью сбыта в составе группы лиц, передает BAQ.KZ.
Как установлено следствием, К. по предварительному сговору с неустановленным лицом через социальные сети хранила психотропное вещество α-PVP (так называемая "соль") общей массой 7,95 грамма - в особо крупном размере. Также в ходе обыска по месту жительства у неё было обнаружено ещё 0,27 грамма того же вещества, которое, по словам подсудимой, предназначалось для личного использования.
Вина К. была подтверждена показаниями свидетелей, перепиской в мобильном телефоне, результатами экспертиз, а также видеозаписью личного обыска.
Сторона обвинения просила назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы. Адвокат подсудимой настаивал на смягчении наказания с учётом полного признания вины и раскаяния. Суд признал эти обстоятельства смягчающими и приговорил женщину к 7 годам лишения свободы — минимальному сроку, предусмотренному санкцией статьи 297 части 3 УК РК (незаконное хранение психотропных веществ с целью сбыта в особо крупном размере, в составе группы лиц).
Также К. была признана виновной по статье 296 части 3 УК РК (хранение психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта), но в связи с основным наказанием отдельное наказание по данной статье назначено не было.
Приговор вступил в законную силу.
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