В Атырауской области жители села Алга Махамбетского района выражают обеспокоенность затянувшимися сроками строительства защитной дамбы на берегу реки Жайык. Проект стоимостью порядка 7 млрд тенге реализуется уже несколько лет, однако до настоящего времени не завершён, при этом угроза паводков по-прежнему сохраняется, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Строительство с 2021 года

Реализация проекта по строительству дамбы началась ещё в 2021 году. На берегоукрепительные работы предусмотрено порядка 7 млрд тенге. Однако спустя несколько лет дамба так и не доведена до конца.

«Каждый год вода приходит. Работает одна-две единицы техники, но реального результата мы не видим. Весной снова боимся подтоплений», – рассказывают жители.

По их словам, отдельные участки были начаты, но затем работы приостанавливались, из-за чего защитная линия остаётся несформированной и фрагментарной.

«Воду сдержать не удаётся»

Сельчане утверждают, что часть бетонных конструкций уже установлена, однако в период активного паводка течение размывает почву, и укрепления требуют повторного ремонта.

«Начали с одной стороны, но середина осталась недоделанной. Каждый год вода поднимается, и всё приходится переделывать», – говорят они.

В период весеннего половодья уровень реки значительно повышается, создавая угрозу для прибрежных территорий.

Медленные темпы и вопросы к исполнителям

По словам очевидцев, на объекте задействовано минимальное количество техники, что вызывает сомнения в сроках завершения проекта.

«Если речь идёт о 7 млрд тенге, то почему на таком крупном объекте работает всего несколько машин?», – задаются вопросом жители.

Они просят областные власти предоставить разъяснения о текущем статусе проекта, объёме освоенных средств и конкретных сроках завершения работ. Также сельчане считают необходимым усилить технический надзор за ходом строительства.

Проблема паводков для Атырауской области остаётся актуальной ежегодно. С учётом климатических факторов и сезонного таяния снега вопрос качественного и своевременного завершения берегоукрепительных работ приобретает особую важность.

Редакция направила официальный запрос в профильные государственные органы для получения разъяснений по реализации данного проекта.

Ранее BAQ.KZ сообщал, что жители села Алга Махамбетского района обращались к властям с жалобами на аварийное состояние школы, закрытие кружков и сохраняющуюся угрозу паводков. Тогда сельчане поднимали вопрос о необходимости срочного решения инфраструктурных проблем, включая берегоукрепительные работы на реке Жайык.