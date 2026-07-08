Какие продукты подешевели в Казахстане за неделю

В Казахстане зафиксирована недельная дефляция по социально значимым продовольственным товарам.

По данным Бюро национальной статистики, за период с 24 июня по 1 июля 2026 года индекс цен на СЗПТ составил 99,9%.

За неделю снижение цен отмечено по семи товарным позициям. Наиболее заметно подешевели помидоры – на 8,5%, огурцы – на 8,3%. Также снизились цены на яйца (на 1,5%), яблоки (на 1,1%), свежую, охлажденную и мороженую рыбу (на 0,4%), подсолнечное масло (на 0,2%) и кефир (на 0,1%).

Цены на рис, хлеб и молоко остались без изменений.

Рост стоимости зафиксирован по 21 виду социально значимых товаров. Больше всего подорожали капуста – на 7,9%, лук и картофель – на 1,9%, сахар – на 1,6%. По остальным позициям повышение составило менее 1%.

В региональном разрезе рост цен отмечен в четырех регионах: Акмолинской области – на 0,2%, Атырауской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях – на 0,1%. В Астане, Алматы, Карагандинской и Жамбылской областях индекс цен сохранился на уровне 100%.

Снижение цен зарегистрировано в 12 регионах. Наибольшее снижение отмечено в Кызылординской области – на 0,9%. В Актюбинской, Улытауской, Костанайской и Туркестанской областях цены снизились на 0,3%, в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях – на 0,2%, в Шымкенте, Павлодарской, Абайской и Жетысуской областях – на 0,1%.

Министерство торговли и интеграции совместно с государственными органами продолжает работу по контролю за ценообразованием и обеспечению стабильности внутреннего рынка.

С начала года проведено 581 заседание региональных комиссий по выявлению непродуктивных посредников, вынесено 2 434 административных постановления за превышение предельной торговой надбавки. Также проанализировано более 26,5 тыс. товарных цепочек, по которым выявлено 3 816 рисков нарушений.

Для обеспечения рынка продолжаются поставки плодоовощной продукции. Через АО "КТЖ-Экспресс" на внутренний рынок поставлено около 28,9 тыс. тонн картофеля, 8,6 тыс. тонн моркови, 4,7 тыс. тонн лука и 0,2 тыс. тонн капусты.

Кроме того, действуют меморандумы по обеспечению стабильных цен на помидоры и огурцы, яйца, подсолнечное масло и говядину. С начала года проведено более 3 980 сельскохозяйственных ярмарок, где продукция реализуется по ценам производителей.